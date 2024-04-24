General Motors, 2024 beklentilerini yükseltti

Bloomberg verilerine göre, GM bu çeyrekte analistlerin beklediği 42,09 milyar doların üzerinde 43,0 milyar dolar gelir elde etti. Bu rakam bir yıl öncesinin aynı dönemine göre %7'lik bir artışa işaret ediyor ve son çeyrekteki 43 milyar dolarlık satış rakamına denk geliyor.

Şirket, 2,12 dolar olan tahminlerin üzerinde 2,62 dolar hisse başına düzeltilmiş kazanç ve 3,9 milyar dolar düzeltilmiş FVÖK (faiz ve vergi öncesi kazanç) açıkladı. GM'nin ilk çeyrek faaliyet kârı 3,7 milyar dolar olarak gerçekleşti ve 3,12 milyar dolar olan tahminleri aştı.

Sonuçların açıklanmasının ardından GM hisseleri erken işlemlerde %5 artış gösterdi.

GM'nin güçlü performansı şirketin 2024 beklentilerini de yükseltmesine neden oldu. Şirket daha önce 12-14 milyar dolar olarak öngördüğü tam yıl düzeltilmiş FVÖK'ü şimdi 12,5-14,5 milyar dolar olarak öngörüyor. Düzeltilmiş kazançların 2024'te hisse başına 9,00-10,00 dolar arasında gerçekleşmesi bekleniyor; GM daha önce tam yıl EPS'yi 8,50-9,50 dolar arasında görüyordu.

GM ayrıca otomotiv işletme nakit akışı görünümünü 18,3 milyar ila 21,3 milyar dolar aralığına ve düzeltilmiş otomotiv serbest nakit akışını 8,5 milyar ila 10,5 milyar dolar aralığına yükseltti.

GM CEO'su Mary Barra bir hissedar mektubunda "ICE portföyümüzü güçlendirmeye, elektrikli araçları ölçeklendirmeye ve işe yeniden yatırım yapmaya devam ederken, sermaye verimliliğine, karlılığı ve serbest nakit akışını artırmaya çok odaklandık ve hissedar değeri yaratmak için adımlar atmaya devam edeceğiz" dedi.

GM CFO'su Paul Jacobson gazetecilerle yaptığı bir basın toplantısında "güçlü" ilk çeyreğin ardından GM'nin beklentilerini yükseltmenin "yapılacak doğru şey" olduğunu söyledi.

Jacobson ayrıca GM'nin müşterilerinin "faiz oranlarının yükseldiği bir dönemde dikkate değer ölçüde dirençli olduklarını" da sözlerine ekledi.

GM'nin elektrikli araç görünümü ve ilk çeyrek satışları

GM, yıl sonuna kadar satılan yaklaşık 200.000-300.000 elektrikli araç projeksiyonuna bağlı olarak, 2024'ün ikinci yarısında elektrikli araç işinde "pozitif değişken kar" gördüğünü yineledi.

Şirket, elektrikli araç işindeki EBIT marjının 2023'ten 2024'e kadar 60 puan iyileşmesini bekliyor ve temiz enerji vergi kredilerinin etkisi dahil edildiğinde 2025 yılına kadar "orta tek haneli EBIT marjı" görüyor.

Jacobson analist görüşmesinde Cadillac LYRIQ EV'nin batarya ve modül maliyetlerinin ucuzlaması nedeniyle geçen yıla kıyasla 12.000 dolar daha ucuza üretildiğini ve bunun da GM'nin ileriye dönük olarak EV'lerinde bir miktar iyileşmiş katkı marjı görmesinde bir faktör olduğunu belirtti. Jacobson, ölçek etkilerinin GM'nin bazı EV'ler için üretimin ikinci ve üçüncü yıllarında "tasarruf sağlamasına" yardımcı olacağını da sözlerine ekledi.

GM daha önce 2024 ortasına kadar 400.000 elektrikli araç üretme hedefinden vazgeçmişti. Jacobson basın toplantısında GM'nin elektrikli araç satışları konusunda "müşteriye göre hızlanacağını" söylerken, Barra da analist konferans görüşmesinde GM'nin "her zaman müşteriye karşı duyarlı olacağını" ekledi.

Barra mektubunda, geleneksel benzinli motor işinin gücünden yararlanmanın, şirketin elektrikli araç işini zaman içinde büyütmesine ve aynı zamanda "güçlü marjlar ve nakit akışları sağlamasına" olanak tanıdığını yazdı.

GM, ABD'de ilk çeyrek satışlarının tahminleri aştığını ancak filo satışlarındaki düşüş nedeniyle bir yıl öncesine kıyasla daha düşük olduğunu bildirdi. GM yıllık %1,5 düşüşle 594.233 araç teslim ederken, perakende satışlar %6 arttı.

GM, EV cephesinde Cadillac LYRIQ, Hummer EV ve Silverado EV ile önemli kazanımlar elde ettiğini bildirdi. Şirket, Silverado EV'nin yalnızca filo müşterilerine sunulduğunu ancak "önümüzdeki aylarda" perakende müşterilere teslimatlara başlayacağını söyledi.

Chevrolet'nin Blazer EV'si bu çeyrekte sadece 500 satış gerçekleştirdi, ancak bir yazılım sorunu nedeniyle satışların durmasının ardından Mart ayında satışlara yeniden başladı. Merakla beklenen Equinox EV'nin satışları ikinci çeyrekte başlayacak ve fiyatlar yaklaşık 35.000 $'dan başlayacak.

Barra, GM'nin otonom sürüş birimi Cruise'un Phoenix bölgesindeki operasyonlarını yeniden başlattığını ve araçların tekrar yollara çıktığını söyledi. Cruise geçen yıl bir yaya kazası ve otonom araçlarının karıştığı diğer olayların ardından tüm faaliyetlerini durdurmuştu.