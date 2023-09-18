Goldman : Fed'in kasımda faiz artırması ihtimali düşük

Goldman Sachs stratejistler yayınladıkları raporda, "Kasım ayında, işgücü piyasasının yeniden dengelenmesinin, enflasyonla ilgili daha iyi haberlerin ve muhtemelen yaklaşan 4. çeyrek büyüme verisinin FOMC (Federal Açık Piyasa Komitesi) katılımcıları bu yıl son bir artıştan vazgeçilebileceğine ikna edeceğini düşünüyoruz" ifadeleri yer aldı.

Ancak Goldman'ın stratejistleri, politika yapıcıların faiz oranı projeksiyonlarını yansıtan ve Çarşamba günü güncellenecek olan Fed'in "nokta grafiğinin, 10-9'luk dar bir çoğunluğun, sadece şimdilik esnekliği korumak için bile olsa, hala bir artırımı daha kaleme aldığını" göstermesini beklediklerini de yazdılar.

JP Morgan Asset Management ve Janus Henderson Investors'ın da bulunduğu bazı büyük yatırımcılar, son on yılların en agresif para politikası sıkılaştırma döngüsünün tamamlandığını değerlendiriyorlar.

Goldman'ın stratejistleri, enflasyonun soğumaya devam etmesi halinde gelecek yıl "kademeli" faiz indirimleri görülebileceğini de düşünüyorlar.

Ayrıca, politika yapıcıların Çarşamba günü ekonomik projeksiyonlarını güncellediklerinde, merkez bankasının 2023 ABD büyümesine ilişkin tahminlerini %1'den %2,1'e yükseltebileceğini ve bunun ekonominin direncini yansıttığını söylediler.

Goldman'ın stratejistleri ayrıca Fed'in 2023 işsizlik oranı tahminini onda iki puan düşürerek %3,9'a çekmesini ve çekirdek enflasyon tahminini onda dört puan düşürerek %3,5'e indirmesini bekliyor.