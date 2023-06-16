IMF'den Avrupa'ya faiz uyarısı

Uluslararası Para Fonu (IMF), politika yapıcıların son faiz artışını gerçekleştirmesinden bir gün sonra, Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) enflasyonu kontrol altına almak için son faiz artışının ardından politikayı daha da sıkılaştırması gerektiğini söyledi.

Yüksek enflasyona karşı duruş çağrısı

Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin bir raporda Fon, "sürekli yüksek" enflasyon konusunda uyarıda bulundu. Para politikası için daha kısıtlayıcı bir duruş çağrısında bulunan IMF bunun bir dönem boyunca gerekli olacağının altını çizdi. Uluslararası Para Fonu, Avro Bölgesi üye ülkelerinin bütçe açıklarını da dizginlemeleri gerektiğini söyledi.

IMF’nin daha fazla faiz artırımı çağrısı, ECB'nin perşembe günü faiz oranlarını çeyrek puan artırarak yüzde 3,5'e yükseltmesinin ardından geldi.