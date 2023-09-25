İngiltere Basel III kurallarının uygulanmasını erteleyecek

Financial Times'ın isminin açıklanmasını istemeyen bir kaynağa dayandırdığı haberine göre İngiltere, Basel III kuralları olarak bilinen yeni küresel bankacılık düzenlemesini uygulamayı erteleyecek.

FT'ye göre İngiltere Merkez Bankası (BoE), Basel III kuralarını ABD ile aynı anda, ancak planlanan Ocak 2025 tarihinden daha geç bir tarih olan Temmuz 2025'te uygulamaya koymaya hazırlanıyor.

FT, BOE'nin ayrıca reformların beş yıllık aşamalı uygulama süresini altı ay kısaltmayı ve bazı kuralların nihai hale getirilmesini geciktirmeyi planlıyor.

İngiltere ve Avrupa Birliği, finansal düzenleme forumunun ilk toplantısını 19 Ekim'de gerçekleştirecek.