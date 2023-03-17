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New York borsası düşüşle açıldı

New York borsası, ABD'de bankacılık sektörüne ilişkin süren endişelerle haftanın son işlem gününe düşüşle başladı.

Haber Merkezi
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Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,09 azalarak 32.217,32 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 0,04 azalışla 3.958,69 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,18 düşüşle 11.696,35 puana indi.

ABD'li First Republic Bank'ın, ülkenin 11 büyük bankasından 30 milyar dolarlık mevduat almasına rağmen sektöre ilişkin endişeler devam ederken, pay piyasaları haftanın son işlem gününe negatif seyirle başladı.

First Republic Bank'ın hisseleri yüzde 15'e yakın değer kaybederken, İsviçre Merkez Bankasından yaklaşık 54 milyar dolar borçlanan Credit Suisse'in ABD'de işlem gören hisseleri de yüzde 5,8 düştü.

Analistler, yatırımcılar tarafından, bankacılık sektöründeki gelişmelerin ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki para politikası toplantısı kararlarını nasıl etkileyeceğinin değerlendirildiğini belirtti.

Öte yandan, ABD'de sanayi üretim endeksi, aylık bazda değişim göstermezken, yıllık yüzde 0,2 azalışla beklentilerin altında kaldı.

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