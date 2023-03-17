ABD'de tüketici güveni beklentilerin altında kaldı

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı mart ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı. Buna göre, tüketici güveni martta geçen aya kıyasla 3,6 puan azalarak 63,4'e düştü.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin altında kalan tüketici güven endeksinin, 66,9 değerini alması öngörülüyordu. Tüketici güven endeksi, şubatta 67 seviyesinde gerçekleşmişti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, martta aylık 4,3 puan azalarak 66,4'e geriledi.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise aynı dönemde 3,2 puan düşüşle 61,5'e indi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tüketici Anketleri Direktörü Joanne Hsu, tüketici güveninin martta dört ay içinde ilk düşüşünü kaydettiğini belirterek, görüşmelerin büyük çoğunluğunun daha önce tamamlanması nedeniyle, endeksteki azalışın Silikon Vadisi Bankasının iflasını yansıtmadığını ifade etti.

Tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentilerinin martta yüzde 3,8 ile Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini vurgulayan Hsu, uzun vadeli enflasyon beklentilerinin de yüzde 2,8'e düştüğünü bildirdi.

Hsu, finans sektöründe devam eden türbülans ile ABD Merkez Bankasının (Fed) muhtemel politika tepkisine ilişkin belirsizlikler nedeniyle gelecek aylarda tüketicilerin enflasyon beklentilerinin dalgalı olabileceğini kaydetti.