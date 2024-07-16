Petrol talep endişeleriyle düşüşte

Küresel petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketicisi Çin’de talebin zayıfladığına işaret eden ekonomik yavaşlama belirtileriyle düşüşte. Öte yandan ABD Merkez Bankası’nın bu yıl eylül ayında faiz indirimlerine başlayacağı beklentilerinin güçlenmesi petrol fiyatlarındaki düşüşü sınırlıyor.

Brent vadelileri yüzde 0,68 düşüşle 84,23 dolar/varil düzeyine gerilerken, Batı Teksas petrolü WTI’da varil fiyatı yüzde 0,74 düşüşle 81,24 dolara kadar geriledi.

Çin ekonomisi nisan-haziran döneminde yüzde 4,7 büyüdü ve bu 2023’ün ilk çeyreğinden bu yana en düşük çeyreklik büyüme oldu. Reuters anketine katılan ekonomistler çeyreklik büyümenin yüzde 5,1 olacağını öngörmüştü. Bir önceki çeyrekte ise büyüme yüzde 5,3 olmuştu.

Online trading şirketi IG International’ın piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, Çin ekonomisinden gelen zayıf verilerin piyasa katılımcılarının Çin’in petrol talebine yönelik iyimserliğine zarar verdiğine dikkat çekti.

ABD tarafında ise Fed Başkanı Jerome Powell pazartesi günü yaptığı açıklamada enflasyon verilerinin ekonomiye güveni bir ölçüde desteklediğini ve verilerin enflasyon hedefine yaklaşıldığını söyleyerek faiz indirimlerine ilişkin beklentileri güçlendirdi. Bu da zayıflayan dolarla birlikte petrol fiyatlarındaki düşüşleri sınırlayan bir gelişme oldu.

OANDA kıdemli piyasa analisti Kelvin Wong ise “Makro faktörler kısa vadede petrol fiyatlarının yükselmesini desteklemiyor. ABD’de açıklanacak ve zayıf gelmesi beklenen perakende satış verisi de petrolde yükselişi sınırlar” değerlendirmesini yapıyor.