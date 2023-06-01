Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz ihracatı azaldı
Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz ihracatı mayıs ayında yüzde 14,7 azaldı.
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Rus enerji devi Gazprom'un Avrupa'ya doğal gaz ihracatı Mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 14,7 azaldı.
Mayıs ayında Ukrayna üzerinden Avrupa'ya gaz ihracatı günlük ortalama 75,6 milyon metreküpten 64,5 milyon metreküpe geriledi.
Yılın ilk 5 ayında Avrupa'ya boru hatları ile gaz ihracatı 10,1 milyar metreküp oldu. 2022 yılının tamamında 62 milyar metreküp ihracat yapılmıştı.