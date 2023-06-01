Almanya imalat PMI 3 yılın en hızlı düşüşünü gösterdi

HCOB imalat PMI Mayıs ayında nihai veriler ile 43,2 seviyesine geriledi. Nisan ayında imalat PMI 44.5 olmuştu. Son 4 aydır düşüş gösteren imalat PMI için 43,2 puan 2020 yılından bu yana görülen en düşük seviye oldu.

Almanya'da imalat PMI, Temmuz 2022'den bu yana 50 puan olan başa baş seviyesinin altında gerçekleşiyor.

Hamburg Commercial Bank AG baş ekonomisti Cyrus de la Rubia yaptığı açıklamada, "İmalat sektörü zor zamanlara doğru gidiyor. Şirketler Çin, Avrupa ve ABD'den talebin düştüğünü net ediyorlar. İmalatçıların gelecekteki üretime yönelik beklentileri kötümserleşti" dedi.