Siemens, endüstriyel otomasyon iş gücünde küçülmeye gidecek

Busch, Siemens'in Münih'teki yıllık basın toplantısında yaptığı açıklamada, şirketin endüstriyel otomasyon işindeki önemli olumsuz gelişmelere yanıt olarak istihdamda daralmaya gidebileceğini belirtti.

Özellikle otomasyon iş kolunda zorluklar devam ederken elektrifikasyon, ulaşım ve endüstriyel yazılım ürünlerine yönelik güçlü talebin sürmesinden faydalandıklarını aktaran Busch, "Bazen yeniden mühendislik yapmak zorunda kalıyoruz çünkü gelişmeler beklediğimiz kadar olumlu olmadı. Dünya çapında bir veya iki ayarlama yapmamız gerekecek." ifadesini kullandı.

İstihdam daralmasının dört haneli rakamların altında veya ortasında olacağını belirten Busch, henüz kesin bir rakam belirlenmediğini söyledi.

Öte yandan, Siemens dünya çapında, dijital endüstriler bölümünde 70 binden fazla kişiyi istihdam ediyor.

Bu arada, Siemens AG'nın 30 Eylül'de sona eren 2024 mali yılında gelirleri önceki yıla göre yüzde 3 artarak 75,9 milyar avroya ulaştı.

Şirketin net karı da yüzde 5 artışla 9 milyar avroya yükseldi. Böylece Alman şirket, şimdiye kadarki en yüksek net karını kaydetti. Bu dönemde hisse başına önerilen temettü 4,20 avrodan 5,20 avro seviyesine yükseldi.