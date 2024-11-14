İspanyol basınından şok iddia: Mauro Icardi hakkında yasal işlem başlatıldı

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi hakkında yasal işlem başlatıldığı iddia edildi.

İspanyol basınından AS'ın aktardığı habere göre; Mauro Icardi'nin ayrılık aşamasında olduğu Wanda Nara ile yaşadığı tartışma sonrası Icardi hakkında 'kadına şiddet' suçlamasıyla yasal işlem başlatıldığı iddia edildi.

Haberde, Icardi'nin Arjantin'de Nara ile buluştuğu ve şiddetli bir tartışma yaşadığı, ardından Wanda Nara'nın avukatlarının 'kadına şiddet' suçlamasıyla yasal işlem başlattığı belirtildi.

Icardi mahkemeye çıkacak

Öte yandan habere göre; Icardi'nin konuyla ilgili olarak 15 Kasım'da Buenos Aires'teki 106 numaralı hukuk mahkemesine çıkması gerekiyor.

Icardi, kızlarının İstanbul'da kendisiyle yaşamalarını istiyor

LAM'da konuşan Gazeteci Pepe Ochoa, yaşanan olayları aktardı. Icardi'nin, Wanda Nara ile buluştuğu binaya yeni sevgilisi L-Gante'nin girmesini yasakladığını söyleyen Ochoa, "Bir apartman dairesinde buluştular, bağırdıklarını doğrulattım. Icardi, Arjantin'de çünkü tek amacı kızlarını ülke dışına çıkarmak ve İstanbul'da kendisiyle yaşamalarını sağlamak." ifadelerini kullandı.

"Bundan sonra sonsuz bir savaş başlayacak"

Wanda Nara ve Mauro Icardi'nin kızların velayeti konusunda anlaşmazlık yaşayabileceğini söyleyen Pepe Ochoa, "Bundan sonra sonsuz bir savaş başlayacak çünkü Mauro, Wanda'nın yayınladığı mesajın ardından onunla olan tüm ilişkisini sonsuza kadar bitirdi" açıklamasında bulundu.

Icardi'nin, Wanda Nara'nın L-Gante'ten çocuk beklediğine inandığını ve golcü futbolcunun bu yüzden Arjantin'e geri döndüğünü söyleyen Ochoa, "Bu bana ulaşan ve kontrol ettiğimiz bir bilgi, bunu teyit ettim. Mauro gerçekten inandığı bir şey için ülkeye geldi. Bir hafta önce bir kadın doğum uzmanını iki kez aradı" dedi.

Icardi, Wanda'nın L-Gante'den hamile olduğuna inanıyor

Açıklamalarına devam eden Pepe Ochoa, "Mauro, Wanda'nın L-Gante'den çocuk beklediğine ikna olmuş durumda. Mauro'ya ulaşan bilgiler çok somut. Icardi, Roma'ya gidecek ve bir süre kaldıktan sonra geri dönecekti ama bu bilgiler nedeniyle ilk uçağa bindi ve Arjantin'e geldi. Doğru mu, yanlış mı olduğuna dair şüpheleri vardı ve bunu gidermek istiyor" diye konuştu.

Pepe Ochoa, "Mauro Icardi'nin kadın doğum uzmanıyla yaptığı görüşmeyle ilgili bana söylenen bilgi, arayanın Mauro olduğuna inanmadıkları ve görüntülü arama yapmak istedikleri. Bu bilgiyi Mauro'ya veren kişi Wanda ile ortak tanıdıkları biri" diye konuştu.

Galatasaray: Icardi evinde istirahat ediyor

Öte yandan Galatasaray, Mauro Icardi hakkında çıkan iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Galatasaray'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcumuz Mauro Icardi hakkında ortaya atılan spekülasyonlar gerçeği yansıtmamaktadır. Oyuncumuz Mauro Icardi, Arjantin’deki evinde istirahat etmektedir. Sporcumuzu yıpratmaya yönelik yapılan bu haberlere itibar edilmemesi önemle rica olunur."