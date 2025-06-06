  1. Ekonomim
  2. Spor
  3. Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra’ya gitti!
Takip Et

Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra’ya gitti!

Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek üzere Londra’ya gitti. Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe ile ilgili durumu önümüzdeki günlerde kesinlik kazanacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra’ya gitti!
Takip Et

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geleceği henüz netleşmeyen Portekizli teknik direktörle görüşmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra’ya gitti.

Mourinho'nun Fenerbahçe’deki geleceği kısa süre içerisinde netlik kazanacak

Geçen sezonu herhangi bir kupa kazanamadan tamamlayan ve eleştirilerin odağındaki Jose Mourinho’nun durumu hala netlik kazanmadı. Portekizli çalıştırıcının önümüzdeki sezon takımın başında kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Başkan Ali Koç, Mourinho ile görüşmek üzere Londra’ya hareket etti.

Hükümet, kamu işçisi için zam teklifini bayramdan sonra verecek: Zam oranı belli oldu iddiasıHükümet, kamu işçisi için zam teklifini bayramdan sonra verecek: Zam oranı belli oldu iddiasıEkonomi

 

Türk öğrenciye ABD'de vize tutuklamasıTürk öğrenciye ABD'de vize tutuklamasıDünya

 

 

Spor
Devin Özek, Fenerbahçe'nin futbol direktörü oldu
Devin Özek, Fenerbahçe'nin futbol direktörü oldu
Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır bombası! Başkanlar bir araya gelecek
Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır bombası! Başkanlar bir araya gelecek
Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile anlaşma sağladı
Eyüpspor, teknik direktörlük görevi için Selçuk Şahin ile anlaşma sağladı
Simone Inzaghi, Al-Hilal'in teknik direktörü oldu
Simone Inzaghi, Al-Hilal'in teknik direktörü oldu
Beşiktaş'tan Gain ile sponsorluk anlaşması
Beşiktaş'tan Gain ile sponsorluk anlaşması
İran’da acı kayıp: Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti
İran’da acı kayıp: Milli bisikletçi Mustafa Ayyorkun hayatını kaybetti