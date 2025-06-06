Ali Koç, Jose Mourinho ile görüşmek için Londra’ya gitti!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geleceği henüz netleşmeyen Portekizli teknik direktörle görüşmek üzere İngiltere'nin başkenti Londra’ya gitti.

Mourinho'nun Fenerbahçe’deki geleceği kısa süre içerisinde netlik kazanacak

Geçen sezonu herhangi bir kupa kazanamadan tamamlayan ve eleştirilerin odağındaki Jose Mourinho’nun durumu hala netlik kazanmadı. Portekizli çalıştırıcının önümüzdeki sezon takımın başında kalıp kalmayacağı merak ediliyor. Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Başkan Ali Koç, Mourinho ile görüşmek üzere Londra’ya hareket etti.