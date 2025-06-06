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Fenerbahçe'nin futbol direktörü belli oldu

Fenerbahçe'de futbol yapılanmasında yeni görevlendirmeler yapıldı. Futbol direktörlüğü görevine Devin Özek, futbol koordinatörlüğü görevine ise Okan Özkan atandı.

Haber Merkezi
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Fenerbahçe'nin futbol direktörü belli oldu
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Fenerbahçe, sportif direktörlük görevini yürüten Mario Branco ile yollarını ayırdı ve futbol direktörü ile futbol koordinatörü pozisyonlarına atanan isimleri açıkladı. Kulüp, futbol şubesinde yeni bir yapılanma sürecine girdiğini duyurdu.

Bu kapsamda futbol direktörlüğü görevine Devin Özek, futbol koordinatörlüğü görevine ise Okan Özkan getirildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Futbol şubemiz yeniden yapılanıyor. Kulübümüz, Futbol A Takımı'nın daha etkin ve verimli bir yönetim yapısına kavuşturulması amacıyla bir reorganizasyon çalışmasını hayata geçirmiştir. Bu kapsamda, Alman futbolunun yükselen değerlerinden biri olan ve Bayer 04 Leverkusen’in şampiyonluğa ulaştığı ve Avrupa futbolunda parladığı tarihi sezonunda önemli roller üstlenen Devin Özek, Fenerbahçe Spor Kulübü Futbol Direktörü olarak görevlendirilmiştir.

Yedi yılı aşkın süredir kulübümüz bünyesinde farklı departmanlara değer katan ve son iki sezondur Sportif Direktör Yardımcılığı görevini üstlenen Okan Özkan ise, Futbol Koordinatörü görevine getirilmiştir. Her iki isim de Futbol Şubesi çatısı altında birlikte çalışacaktır. Sayın Devin Özek’e, büyük Fenerbahçe ailesine hoş geldin diyor, kendisine ve yıllardır bu ailenin bir parçası olan Sayın Okan Özkan’a üstlendikleri bu yeni görevlerinde başarılar diliyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

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