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Arefe günü radar cezası uygulanan araç sayısı açıklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, arefe gününde 23 bin 275 araca hız ve radar işlemi yapıldığını açıkladı.

Haber Merkezi
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Arefe günü radar cezası uygulanan araç sayısı açıklandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin başladığı arefe gününde hız sınırını aşan araçlara ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, 23 bin 275 araca hız ve radar işlemi yapıldığını bildirdi.

2 milyon 591 bin 34 araç otoyolları kullandı

Yerlikaya, arefe gününde Ulaştırma Bakanlığı'nın verilerine göre; 2 milyon 591 bin 34 aracın otoyolları kullandığını belirtti.

Radar cezasi ne kadar?

2025 yılı radar cezaları şöyle:

- Yüzde 10-30 arası hız aşımı: 2 bin 168 TL,

- Yüzde 30-50 arası hız aşımı: 4 bin 512 TL,

- Yüzde 50'den fazla hız aşımı: 9 bin 268 TL.

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