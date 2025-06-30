M3 para arzı yıllık yüzde 43,6 büyüdü

TCMB'den yapılan açıklamaya göre, en dar para tanımı olan M1’in yıllık büyüme oranı ise bir önceki ay %39,2 olarak gerçekleşirken Mayıs ayında %42,3 olarak gerçekleşti.

Raporda şöyle denildi:

"Parasal sektör tarafından verilen kredilerin yıllık artış hızı, hanehalkı için Nisan 2025'te %40,8 iken Mayıs 2025'te %44 olarak gerçekleşmiştir. Finansal olmayan kuruluşlara verilen krediler ise Nisan 2025'te bir önceki yıla göre %40,5 artmışken, Mayıs 2025'te ise %39,6 artmıştır.

Geniş para arzı bileşenlerinin para arzındaki yıllık büyümeye katkısı incelendiğinde; vadeli mevduatların para arzına en büyük katkıyı sağlayan kalem olduğu, bunu vadesiz mevduatların izlediği görülmektedir. Mayıs 2025'te geniş para arzı M3’te gözlenen yıllık %43,6 oranındaki büyümede %25,2 ile vadeli mevduatlardaki artış etkili olmuş, bunu %13,2 ile vadesiz mevduatlar izlemiş ve diğer kalemlerin katkısı sınırlı düzeyde kalmıştır. Aylık %2,6 oranındaki büyümede ise %1,7 ile vadeli TL mevduatlardaki artış etkili olurken, onu %0,8 ile para piyasası fonları izlemiştir. Ayrıca, repo işlemlerinden sağlanan fonlar %0.5 azalışla katkı yapmıştır.

Geniş para arzı M3, Mayıs 2025'te bir önceki aya göre 569 Milyar TL’lik artış göstermiştir. Aynı dönemde M1, 96 Milyar TL artmış olup, bu artışta bankalar dışındaki paralar etkili olmuştur.

M3’teki yıllık büyümenin karşılık kalemlerine yansıması; %36,2’si özel sektörden, %8,4’ü genel yönetimden, %1,6’sı banka dışı finansal kuruluşlardan ve %1,8’i net dış varlıklardan alacaklarda artış şeklinde olmuştur. Diğer taraftan diğer kalemler (net) %4,3 oranında azalış olarak katkı yapmıştır."