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AK Parti'den açıklama geldi: En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?

En düşük emekli maaşına yapılacak düzenleme için gözler 3 Temmuz’da açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Konuyla ilgili AK Parti’den dikkat çeken bir açıklama geldi. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli maaşında iyileştirme yapılacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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AK Parti'den açıklama geldi: En düşük emekli maaşına zam yapılacak mı?
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En düşük emekli maaşı, 3 Temmuz Perşembe günü Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıklayacağı haziran ayı enflasyon verileriyle netleşecek. Emekli maaş zamlarının kesinleşmesi bu veriye bağlı olurken, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, enflasyon farkının duyurulmasının ardından en düşük emekli maaşı için düzenleme yapılacağını açıkladı.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler konuyla ilgili açıklamasında şunları kaydetti:

"3 Temmuz itibarıyla TÜİK verileri açıklanacak. Hem orada memur zammı hem de memur emeklileri ve SSK, Bağkur emeklilerine uygulanacak enflasyon farkı ortaya çıkmış olacak.Bizler de bu oranlar açıklandıktan sonraki aşamada bu etki analizleriyle bu rakamı, bu oranları değerlendireceğiz. Bu kanun teklifimizin de tahmin ediyorum perşembe günü Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlanacağını düşünüyorum. Bu rakam açıklandıktan sonra da bu değerlendirmemizi son kez yapıp bu rakamı da netleştirmiş olacağız."

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