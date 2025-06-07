Filenin Sultanları, Polonya'yı final setinde mağlup etti!
Filenin Sultanları, Voleybol Milletler Ligi'nin Çin'deki ilk etabının üçüncü karşılaşmasında Polonya'yı 3-2'lik skorla mağlup etti.
Türkiye ile Polonya, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 1. hafta 3. maçında karşı karşıya geldi.
Fransa ve Tayland galibiyetleriyle turnuvaya güçlü bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, zorlu Polonya maçını da final setinde 3-2 kazanarak 3’te 3 yaptı ve yoluna namağlup devam etti.
Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne 3 galibiyetle başladı
Beijing Ulusal Stadyumu'nda oynanan maçta Polonya'yı 25-21, 18-25, 25-23, 22-25 ve 15-7'lik setlerle mağlup kazandı. İlk iki maçında Fransa'yı (3-1) ve Tayland'ı (3-0) mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne 3 galibiyetle başlamış oldu.