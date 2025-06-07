Filenin Sultanları, Polonya'yı final setinde mağlup etti!

Türkiye ile Polonya, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) 1. hafta 3. maçında karşı karşıya geldi.

Fransa ve Tayland galibiyetleriyle turnuvaya güçlü bir başlangıç yapan Filenin Sultanları, zorlu Polonya maçını da final setinde 3-2 kazanarak 3’te 3 yaptı ve yoluna namağlup devam etti.

Filenin Sultanları Milletler Ligi'ne 3 galibiyetle başladı

Beijing Ulusal Stadyumu'nda oynanan maçta Polonya'yı 25-21, 18-25, 25-23, 22-25 ve 15-7'lik setlerle mağlup kazandı. İlk iki maçında Fransa'yı (3-1) ve Tayland'ı (3-0) mağlup eden Filenin Sultanları, Milletler Ligi'ne 3 galibiyetle başlamış oldu.