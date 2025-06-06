Fenerbahçe'den Uğurcan Çakır bombası! Başkanlar bir araya gelecek

Şampiyonluğu Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de yeni sezon için çalışmalar hemen başladı. Yoğun bir transfer süreci geçirecek olan sarı-lacivertliler sürpriz bir imza attırabilir.

Sözcü'de yer alan habere göre, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Kulübü Ertuğrul Doğan ile Uğurcan Çakır transferi için bir görüşme gerçekleştirecek.

Bu görüşmede Koç'un Uğurcan Çakır için resmi teklifi sunacağı belirtildi. Milli kalecinin de kariyerine İstanbul'da devam etmeyi planladığı aktarıldı.

Bu transfer için Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a sunacağı teklife dair de bir idda ortaya atıldı.

Haberde, Fenerbahçe'nin Uğurcan Çakır'ı para artı takas formülüyle kadrosuna katabileceği ifade edildi