Rusya ve Hindistan hava savunma sistemi için mutabakat zaptı imzaladı

Hindistan, 8 Kasım tarihinde Bharat Dynamics Limited (BDL) aracılığıyla Rusya’nın Rosoboronexport (ROE) şirketiyle Pantsir hava savunma sisteminin ileri varyantlarının geliştirilmesi konusunda iş birliği yapmak üzere bir mutabakat zaptı (MoU) imzaladı. Hindistan-Rusya Hükümetlerarası Komisyonu (IRIGC) alt grubunun Hindistan’ın Goa şehrindeki beşinci toplantısı sırasında imzalanan bu anlaşma, özellikle devam eden Rusya-Ukrayna çatışması bağlamında iki ülke arasındaki savunma ilişkilerinde stratejik bir adım anlamına gelmektedir.

BDL Genel Müdürü Emekli Tuğamiral A. Madhavarao ve ROE Deniz Departmanı Müdür Yardımcısı Kovalenko German tarafından imzalanan mutabakat zaptı, Hindistan’ın hava savunma sistemlerini çeşitlendirme ve uzun süreli uluslararası müttefiklerle stratejik ortaklıkları sürdürme konusundaki kararlılığını vurgulamaktadır. Army Recognition tarafından yapılan habere göre ise bu iş birliği, Hindistan’ın yabancı ortaklardan gelen teknolojik yenilikleri entegre ederken savunma alanında kendine güvenini arttırma politikasıyla da uyumludur. Öte yandan Hindistan Ordusu, mekanize birliklerini hareketli ve yüksek tehdit içeren ortamlarda korumak için modern, kendinden tahrikli bir hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu belirlemiştir.

Bu bağlamda Temmuz ayında yayınlanan bir Bilgi Talebi (RFI) kapsamında Hindistan, 3,5 km’ye kadar etkili minimum 30 mm kalibreli toplara ve 6,5 km etkili menzile ve maksimum 3 km irtifaya sahip, gelişmiş hareketlilik ve esneklik için altı veya sekiz tekerlekli araçlara monte edilmiş füzelere sahip sistemleri belirleyerek gereksinimleri ana hatlarıyla ortaya koymaktadır.

Pantsir-S1 hava savunma sistemi özellikleri

Rusya’nın Tula kentindeki KBP Tasarım Bürosu tarafından geliştirilen Pantsir-S1, askeri tesisleri ve kritik altyapıyı hava tehditlerine karşı korumak için füzeleri ve otomatik silahları birleştiren çok yönlü, mobil bir hava savunma sistemidir. Bu doğrultuda 12 adet 57E6 karadan havaya füze ve 2 adet 30 mm otomatik topla donatılan sistem, füzeler için 20 km, toplar için 4 km menzil içinde birden fazla hedefi vurabilmektedir. Aynı zamanda 15 km irtifaya ulaşarak ses altı seyir füzeleri ve hassas güdümlü mühimmatlar dahil olmak üzere alçak ve orta irtifa hava tehditlerine karşı etkili savunma sağlamaktadır. Öte yandan Pantsir-S1, 8×8 arazi kamyonu şasisi üzerine monte edilerek çeşitli arazilerde hareket kabiliyetini arttırabilmektedir. Buna ek olarak sistemin çok bantlı radar ve kızılötesi görüntülemeyi entegre eden atış kontrolü, hassas hedefleme ve elektronik karşı önlemlere karşı dayanıklılık sağlaması planlanmaktadır. Ayrıca Rusya, Suriye ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler tarafından yaygın olarak kullanılan Pantsir-S1, kara kuvvetlerini ve altyapıyı modern hava tehditlerine karşı savunmak için gerekli olduğunu kanıtlamış ve gelişen hava tehdidi senaryoları için esnek bir savunma çözümü sunmaktadır.