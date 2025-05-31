ASELSAN hava savunma teknolojisi küresel ligde
ASELSAN, NATO’nun Modüler Hava Savunma Projesi’nde konsept geliştirecek beş şirketten biri oldu. Airbus, Lockheed Martin, Raytheon ve Thales gibi devlerle aynı masada yer alan ASELSAN, Türkiye’nin savunma teknolojilerindeki yetkinliğini uluslararası alanda bir kez daha ortaya koydu.
ANKARA (EKONOMİ)
ASELSAN, NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) tarafından başlatılan Modüler Hava Savunma (Ground Based Air Defence - GBAD) projesinde Konsept Aşaması için sözleşme imzalanan 5 teknoloji şirketinden biri oldu. ASELSAN’ın bu çalışmaya dahil olması, Türkiye’nin hava savunma alanındaki teknolojik kabiliyetlerinin uluslararası ölçekte teyidi olarak yorumlandı.
ASELSAN’dan yapılan açıklamada NATO-NSPA’nın ASELSAN ile birlikte, Airbus Defence and Space, Lockheed Martin UK, Raytheon ve Thales LAS ile birlikte konsept oluşturma aşamasında görev yapacak.
Anlaşma kapsamında 5 yüklenici, ilk aşamada konsept çalışması (sistem mimarisi) üzerinde faaliyet gösterecek. Bu kapsamda oluşturulacak kapsamlı sistem mimarisi çerçevesi, ilerleyen aşamalarda modülarite ve yeni teknolojiler konularındaki çalışmalara yön verecek.