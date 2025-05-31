ASELSAN hava savunma teknolojisi küresel ligde

ANKARA (EKONOMİ)

ASELSAN, NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA) tarafından başlatılan Modüler Hava Savunma (Ground Based Air Defence - GBAD) projesinde Konsept Aşaması için sözleşme imzalanan 5 teknoloji şirketinden biri oldu. ASELSAN’ın bu çalışmaya dahil olması, Türkiye’nin hava savunma alanındaki teknolojik kabiliyetlerinin uluslararası ölçekte teyidi olarak yorumlandı.

ASELSAN’dan yapılan açıklamada NATO-NSPA’nın ASELSAN ile birlikte, Airbus Defence and Space, Lockheed Martin UK, Raytheon ve Thales LAS ile birlikte konsept oluşturma aşamasında görev yapacak.

Anlaşma kapsamında 5 yüklenici, ilk aşamada konsept çalışması (sistem mimarisi) üzerinde faaliyet gösterecek. Bu kapsamda oluşturulacak kapsamlı sistem mimarisi çerçevesi, ilerleyen aşamalarda modülarite ve yeni teknolojiler konularındaki çalışmalara yön verecek.