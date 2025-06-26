ULAK SD-WAN teknolojisi NATO tatbikatında başarıyla kullanıldı

ANKARA (EKONOMİ) – Teknoloji şirketi ULAK’ın haberleşme alanında yazılım temelli ağ yönetimi için geliştirdiği SD-WAN teknolojisinin NATO tatbikatında denendiği ve başarılı bir performans gösterdiği belirtildi.

ULAK’tan yapılan yazılı açıklamada, Polonya’da NATO Müttefik Komutanlığı Dönüşümü liderliğinde yapılan CWIX25 tatbikatında, 40’tan fazla ülkenin sistemlerin birlikte çalışabilirliğinin test edildiği belirtildi.

ULAK kritik eşiği geçti

Dünyanın en kapsamlı teknoloji entegrasyon tatbikatı olduğu belirtilen denemede, “Türkiye’yi temsilen katılım sağlayan ULAK Haberleşme, geliştirdiği yerli ve milli SD-WAN çözümünü başarıyla test ederek önemli bir eşiği daha geride bıraktı. Tatbikat boyunca operasyonel gereksinimlerle uyumlu biçimde test edilen ürün, hem güvenlik hem birlikte çalışabilirlik açısından değerlendirildiği 93 testi başarıyla tamamladı” denildi.

SD-WAN siber güvenliği en üst düzeye çıkardı

ULAK açıklamasında, ULAK SD-WAN’ın klasik geniş alan ağlarının (WAN) ötesine geçerek ağ yönetimini yazılım tabanlı ve merkezi bir yaklaşımla ele aldığı, bu sayede kurumlar, çoklu şube bağlantılarını daha güvenli, esnek ve verimli biçimde yönetebiliyor. Dinamik trafik yönlendirme, gerçek zamanlı uygulama önceliklendirme, merkezi politika kontrolü ve uçtan uca şifreleme gibi özellikleriyle SD-WAN, siber güvenliğin ve ağ performansının en üst düzeye çıkarılmasını sağladığı belirtildi.

"Standartlarına uygunluğu bir kez daha teyit edildi"

Türkiye’de 1400’den fazla noktada ULAK SD-Wan çözümünün kullanıldığı belirtilen açıklamada, ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü’nün “CWIX25 kapsamında gerçekleştirilen testlerde, yerli ve milli olarak geliştirdiğimiz SD-WAN çözümümüzün uluslararası güvenlik ve birlikte çalışabilirlik standartlarına uygunluğu bir kez daha teyit edilmiştir. Bu başarı, ülkemizin haberleşme teknolojileri alanındaki mühendislik yetkinliğini ve stratejik ürün geliştirme kapasitesini açıkça ortaya koymaktadır. ULAK Haberleşme olarak öncelikli hedefimiz; Türkiye’nin dijital egemenliğini güçlendirecek milli ağ çözümleri geliştirmek ve bu çözümleri, uluslararası güvenlik mimarisine entegre ederek küresel ölçekte değer üretmektir” değerlendirmesine yer verildi.