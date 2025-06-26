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NATO’dan HAVELSAN’a tam not: 6 sistem sertifikasyon testlerini geçti

HAVELSAN, NATO’nun Polonya’daki CWIX tatbikatında DOOB-HQ, DOOB-TACTICAL, KAŞİF, OCTOPUS, NONC2 ATA DLP ve TDLYM sistemleriyle AV&V testlerini başarıyla geçerek NATO sertifikasyonu aldı.

Haber Merkezi
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NATO’dan HAVELSAN’a tam not: 6 sistem sertifikasyon testlerini geçti
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HAVELSAN'ın 6 yeteneği, NATO'nun Polonya'da düzenlediği CWIX tatbikatında NATO sertifikasyonu olan "Assurance Verification and Validation (AV&V)" testlerinden başarıyla geçti.

HAVELSAN’dan NATO’da büyük başarı 

HAVELSAN açıklamasına göre, HAVELSAN'ın DOOB-HQ, DOOB-TACTICAL, KAŞİF, OCTOPUS, NONC2 ATA DLP ve TDLYM yetenekleri özel testlerden geçerek NATO sertifikasyonuna hak kazandı.

Federe Görev Ağı uyumluluğuna resmi onay

Bu durum, NATO Federe Görev Ağı (Federated Mission Networking-FMN) uyumluluğunun resmi olarak onaylanması anlamına geliyor.

 NATO görevlerine katılımın ön şartı olarak kabul ediliyor

Ülkelerin komuta ve kontrol bilgi sistemlerinin hem NATO hem de diğer ülkelerin sistemleri ile karşılıklı çalışabilirliklerinin test edildiği CWIX tatbikatında 2025 ve 2027 yılları arasında icra edilecek NATO görevlerine katılımın önemli bir ön şartı olan FMN Spiral 4 sertifikasyonlarının alınması, HAVELSAN ürünlerinin ulaştığı seviyeyi ortaya koydu.

Geliştirdiği yeteneklerle 2012 yılından bu yana CWIX tatbikatlarına aktif katılım sağlayan HAVELSAN, 2019 yılında DOOB ve KAŞİF ürünleri ile 2023 yılında ADVENT CMS ve ADVENT MARTI ürünleri ile 2024 yılında KARTAL ve NONC2 ATA DLP ürünleri ile CWIX tatbikatlarından AV&V sertifikasyonunu almıştı.

CWIX tatbikatına 40 farklı ülke katıldı

Bu yıl 2-20 Haziran 2025'da icra edilen CWIX tatbikatına; NATO ve Avrupa Birliği dahil 40 farklı ülke, 18 ilgi alanında 573 sistem ve yaklaşık 3 bin personelle katılım sağladı.

HAVELSAN'dan ilkler

28 personel ile katılım sağladığı CWIX tatbikatında MIP, FFT, TDL, MDC2, OD, COMMS, GEOMETOC, LAND, AIR, MARITIME, M&S ve CYBER odak alanlarında 11 sistem (DOOB-HQ, DOOB-TACTICAL, DOOB-MOBILE, KAŞİF, CBRN, OCTOPUS, TDLYM, KARTAL, NONC2 ATA DLP, I-SMART, RTaaS) ile görev alan HAVELSAN; haberleşme odak alanına DOOB MOBİLE, siber odak alanına RTaaS, modelleme simülasyon odak alanına ise I-SMART yetenekleri ile ilk defa katılım sağladı.

"NATO standartlarında sistemlerimizi sertifikalaştırdık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, HAVELSAN yeteneklerinin operasyonel senaryo bazlı testler, ikili testler ve FMN sertifikasyon testlerinden başarıyla geçtiğini belirterek, "HAVELSAN yetenekleri, uzun zamandır sahip olduğu NATO standartlarında sistem oluşturma ve uyuşum tecrübesini, aldığı sertifikalarla daha da pekiştirerek Türk Silahlı Kuvvetlerine katkı sağlamaya ve uluslararası alanda rekabetçi çözümler üretmeye devam edecek" ifadesini kullandı.

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