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Alman basını yazdı: Türkiye'ye Eurofighter satışının önü açıldı

Alman medyası, Friedrich Merz liderliğindeki yeni hükümetin Türkiye’ye Eurofighter savaş uçaklarının satışına onay verdiğini ve anlaşmanın kısa sürede imzalanmasının beklendiğini duyurdu.

Haber Merkezi
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Alman basını yazdı: Türkiye'ye Eurofighter satışının önü açıldı
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Alman medyası, Merz hükümetinin Türkiye'ye Eurofighter savaş uçaklarının ihracatına olumlu baktığını bildirdi. Handelsblatt gazetesi, satış anlaşmasının yakın zamanda gerçekleşeceğini vurguladı. Savunma haber sitesi Army Recognition ise bu kararın Avrupa savunma politikasında kapsamlı bir yeniden yapılanmanın işareti olduğunu aktardı.

Almanya merkezli Handelsblatt gazetesi, “Eurofighter jetlerinin Türkiye'ye ihracatı onaylanmak üzere” başlıklı bir haber yayımladı.

Eurofighter jetlerinin Türkiye'ye satışı konusunda umutlar arttı

Handelsblatt, Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışı konusunda umutların arttığına vurgu yaptı. Habere göre, İngiltere'nin planladığı Eurofighter savaş uçağı ihracatını, Almanya'daki yeni Friedrich Merz hükümeti engellemeyecek gibi duruyor. Gazeteye göre, Alman savunma çevreleri ve üst düzey yetkililer, ihracat anlaşmasının yakında gerçekleşmesini bekliyor. Almanya'nın ihracatı engellemeye yönelik tutumundan vazgeçmek istediği görülüyor.

Merz hükümeti  anlaşmaya daha sıcak bakıyor

Eurofighter, Almanya, İngiltere, İtalya ve İspanya'nın ortak üretimidir. İngiltere, Türkiye'ye yaklaşık 40 adet Eurofighter satmak istiyor ve mart ayında bu yönde bir teklif sundu. Ancak Eurofighter konsorsiyumuna dahil olan tüm ülkelerin bu ihracata onay vermesi gerekiyor. Almanya'da, mayıs başına kadar iktidarda olan Olaf Scholz hükümeti bu satışı onaylamamıştı. Alman gazeteye göre, yeni kurulan Merz hükümeti ise bu anlaşmaya daha sıcak bakıyor. Berlin'de, bu hükümetin silah ihracatlarında çok katı olmayacağı beklentisi hâkim.

Savunma sitesi Army Recognition'ın haberine göre ise Almanya'nın Eurofighter savaş uçaklarının Türkiye'ye satışına yeşil ışık yakması, Avrupa savunma politikasında ve bölgesel güç dinamiklerinde derin bir yeniden yapılanmaya işaret ediyor.

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