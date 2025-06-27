Birleşik Krallık ve Güney Kore uçak motoru için iş birliği yapmayı planlıyor

Financial Times tarafından yapılan habere göre Birleşik Krallık, Güney Kore’yi ABD merkezli General Electric tarafından geliştirilen F414 motorundan vazgeçirmek için lobi çalışmalarına başladı. Bu bağlamda Birleşik Krallık, Güney Kore’ye iki ülke ortaklığında geliştirilecek bir uçak motorunu KF-21 üzerinde kullanılmasını teklif ediyor.

Bu teklifin önemi ise Güney Kore’nin KF-21 savaş uçağında halihazırda kullanılan F414 motorlarına bağlı devam eden ABD ihracat kısıtlamaları yer alıyor. Bu durumun Güney Kore’nin KF-21 savaş uçağını Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Endonezya gibi müşterilere satma hedeflerini engelleme ihtimali bulunuyor. ABD ulusal güvenlik politikalarıyla bağlantılı olan bu kısıtlamalar, Seul yönetiminin savunma ihracatını genişletme ve ABD kontrolündeki teknolojilere olan bağımlılığı azaltma çabaları için önemli bir engel haline geldi. Bununla birlikte Güney Kore’nin önde gelen savunma şirketi ve KF-21 için F414-GE-400K motorunun şu anki lisans üreticisi olan Hanwha Aerospace, yerli motor geliştirme çalışmaları için Güney Kore hükümetiyle ortaklık da kurdu. Şirketin havacılık sistemleri yöneticisi Kwangmin Lee geçtiğimiz günlerde Hanwha’nın 2036 yılına kadar en az 3,7 milyar Dolarlık tahmini geliştirme maliyetiyle yerli olarak geliştirilen bir savaş uçağı motoru üretmeyi hedeflediğini belirtti. Hanwha, lisans altında motor üretme, küçük tahrik sistemleri geliştirme ve güçlü bir yerel tedarik zinciri sürdürme konusundaki deneyiminin bu zaman çizelgesinin uygulanabilirliğini desteklediğini savunuyor.

Ancak Güney Koreli analistler ve uluslararası savunma uzmanları, Hanwha ve Doosan Enerbility’nin hedef zaman dilimi içinde modern yüksek itkili bir savaş uçağı motorunun teknolojik taleplerini bağımsız olarak karşılayıp karşılayamayacağı konusunda bölünmüş durumda. Bu şüphecilik göz önüne alındığında, İngiliz hükümeti Rolls-Royce’u ortak geliştirme ortağı olarak önermek için devreye girdi ve tam yerel kapasiteye ulaşılmadan önce bir ara adım önerdi. İngiliz yetkililer, böyle bir iş birliğinin programı riskten kurtaracağını, geliştirmeyi hızlandıracağını ve kalıcı bir endüstriyel ilişki kuracağını öne sürüyor.

Motor, teknolojik sinerjilerden de faydalanabilecek

Army Recognition tarafından yapılan habere göre ise Rolls-Royce’un teklifi, Eurofighter Typhoon’a güç veren EJ200 gibi hazır bir motor satmaya odaklanmıyor bunun yerine hem itme hem de verimlilik açısından F414’ü geçebilecek yeni bir motorun ortak geliştirilmesine odaklanıyor. İngiltere, Japonya ve İtalya tarafından geliştirilen GCAP ile teknolojik sinerjilerden de faydalanabilecek olan bu motorun Güney Koreli ortaklarla yapılması ve tam fikri mülkiyet transferini içerebileceği öne sürüldü. Rolls-Royce ile Güney Kore arasında geliştirilecek ortak bir motora arttırılmış yük ve menzil gibi ihtiyaçları karşılaması amacıyla Güney Kore tarafından olumlu gözle bakıldığı belirtiliyor. Bununla birlikte uçak motorunun üçüncül ülkelere ihracatında kısıtlamama yer almaması da Güney Kore için artı bir özellik olarak karışımıza çıkmaktadır. F414’ün daha ağır bir uçaklar için tasarlandığı göz önüne alındığında Güney Kore daha düşük yaşam döngüsü maliyetleri ile daha optimize edilmiş bir motordan faydalanabilir.