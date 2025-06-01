ASELSAN NATO Projesinde: Türkiye’den "Hava Savunma" atılımı

NATO Destek ve Tedarik Ajansı (NSPA), Modüler Kara Konuşlu Hava Savunma (GBAD) sistemlerinin konsept geliştirme sürecinde ASELSAN ile birlikte Airbus Defence and Space GmbH, Lockheed Martin UK, Raytheon ve Thales LAS firmalarıyla çerçeve anlaşması imzaladı. Bu iş birliği, ASELSAN’ın uluslararası arenada hava savunma teknolojilerindeki yetkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

İlk fazda yer alan beş firma, ortak bir sistem mimarisi oluşturacak

Anlaşmanın ilk fazında yer alan beş firma, ortak bir sistem mimarisi oluşturmak üzere çalışacak. Ortaya konacak kapsamlı mimari yapı; esneklik, modülarite ve yeni teknolojilerin entegrasyonu gibi konularda ileride atılacak adımların temelini oluşturacak. Konsept geliştirme aşamasının tamamlanması ve ilgili çıktıların eylül ayı ortasında teslim edilmesi planlanıyor.

NATO’nun tanımladığı operasyonel ihtiyaçlara uygun çözümler üretilecek

Projeye dahil olan firmalar, rekabetçi bir ortamda kendi özgün yaklaşımlarıyla NATO’nun tanımladığı operasyonel ihtiyaçlara uygun modüler çözümler üretmeyi hedefliyor. Bu doğrultuda, birlikte çalışabilirlik ve sürdürülebilirlik odaklı sistem altyapılarının oluşturulması amaçlanıyor. NSPA’nın beş firma ile yaptığı bu anlaşma, NATO içindeki savunma tedarik iş birliklerinin etkin şekilde işlediğini de ortaya koyuyor.

ASELSAN, bu alandaki uzmanlığını NATO düzeyinde kanıtlamış durumda

ASELSAN’ın projeye dahil edilmesinde, Türkiye’nin hava savunma alanında yıllara dayanan yatırımları ve teknoloji geliştirme çabaları etkili oldu. Kısa, orta ve uzun menzilli füze sistemleri ile namlulu hava savunma sistemlerinin geliştirilmesinde önemli roller üstlenen ASELSAN, bu alandaki uzmanlığını NATO düzeyinde de kanıtlamış durumda.

Yerli olarak geliştirilen HAKİM 100 Hava Komuta Kontrol Sistemi, farklı sensörlerden aldığı verileri tek bir hava resmi haline getirerek hava sahasında etkili bir komuta kontrol yapısı oluşturuyor. Sistemin, tehdit analiz algoritmaları sayesinde hem kara konuşlu savunma sistemlerini hem de savaş uçaklarını yönlendirebilme kapasitesi bulunuyor. Bu da ASELSAN’ı operasyonel düzeyde kritik bir oyuncu haline getiriyor.

Türkiye’nin çeşitli hava savunma katmanlarını kapsayan “Çelik Kubbe” mimarisi, ASELSAN’ın bu uluslararası projede yer almasının başlıca nedenlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Küresel düzeyde tasarımcı ve çözüm ortağı

NATO bünyesindeki pek çok ülke farklı hava savunma sistemleri kullanıyor. Türkiye’nin HİSAR sistemleri, bazı ülkelerin Patriot veya diğer çözümleri tercih etmesi, gelecekte bu sistemlerin birlikte çalışmasını mümkün kılacak ortak bir mimari çerçevenin geliştirilmesini zorunlu kılıyor.

ASELSAN’ın bu kritik süreçte teknoloji geliştiren ve sistem mimarisi oluşturan beş firmadan biri olması, Türkiye’nin savunma sanayisindeki kullanıcı kimliğini aşarak, küresel düzeyde tasarımcı ve çözüm ortağı rolünü de pekiştiriyor.