TCMB rezervleri 2,3 milyar dolar azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık verilerine göre, 8 Kasım itibarıyla toplam rezervler 159 milyar 619 milyon dolardan, 157 milyar 308 milyon dolara geriledi.

Brüt rezervler 93 milyar 5 milyon dolardan 92 milyar 121 milyon dolara inerken, altın rezervleri 66 milyar 614 milyon dolardan 65 milyar 187 milyon dolar geldi.

Bir önceki hafta 61 milyar 160 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 436 milyon dolar azalarak 60 milyar 734 milyon dolara indi.