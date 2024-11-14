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TCMB rezervleri 2,3 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası rezervleri üst üste dört hafta yaşanan yükselişin ardından geçtiğimiz hafta 2 milyar 311 milyon dolar azalarak, rekor seviyesinden geri döndü.

Haber Merkezi
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TCMB rezervleri 2,3 milyar dolar azaldı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık verilerine göre, 8 Kasım itibarıyla toplam rezervler 159 milyar 619 milyon dolardan, 157 milyar 308 milyon dolara geriledi.

Brüt rezervler 93 milyar 5 milyon dolardan 92 milyar 121 milyon dolara inerken, altın rezervleri 66 milyar 614 milyon dolardan 65 milyar 187 milyon dolar geldi.

Bir önceki hafta 61 milyar 160 milyon dolar olan net uluslararası rezervler, söz konusu haftada 436 milyon dolar azalarak 60 milyar 734 milyon dolara indi.

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