S&P, Japonya'nın kredi notunu teyit etti

S&P Global'den yapılan açıklamaya göre, Ülkenin uzun dönem kredi notu "A+", kısa dönem kredi notu "A-1" olarak teyit edildi. Açıklamada, Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) para politikası değişikliğinin etkisinin sınırlı olmasının beklendiği belirtilerek, "Negatif faiz politikasının sona erdirilmesi önemli bir gelişme olsa da faiz artırımının kademeli temposu piyasa beklentileriyle uyumlu olup, ekonomide ve finansal piyasalarda düzensiz ayarlamalara neden olmayacaktır." denildi.

Kurum, Japonya'nın çeşitlendirilmiş ve zengin ekonomisinin yanı sıra yenin serbest dalgalanan rezerv para statüsünün, hükümetin kredi itibarını desteklediğine işaret etti. Açıklamada, "Bu güçlü yönler, hükümetin aşırı yüksek borç yükü, köklü mali açıkları ve artan finansman maliyetleriyle dengeleniyor." şeklinde görüş belirtildi.

Kredi notunun görünümü "durağan" olarak devam edecek.

S&P Global, "durağan" görünümün, yüksek faiz oranlarının olumsuz etkilerine rağmen Japonya'nın önümüzdeki üç ila beş yıl içinde kişi başına düşen reel GSYH büyümesini diğer yüksek gelirli ekonomilerle karşılaştırılabilir seviyelerde tutacağı yönündeki görüşlerini yansıttığına işaret etti.

S&P Global, Japonya'nın bu yıl yüzde 1,2 büyüdükten sonra, önümüzdeki iki yıl yüzde 0,9 büyüyeceğini öngördü.