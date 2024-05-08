Uber'in ikinci çeyrek beklentileri hayal kırıklığı yarattı

Uber mali yılının ilk çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artışla 1,38 milyar dolar düzeltilmiş çekirdek kâr açıkladı. Analistler, 1,32 milyar dolar kar bekliyordu.

İlk çeyrekte gelir yüzde 15 artışla 10,13 milyar dolara yükseldi ve 10,11 milyar dolarlık beklentiyi çok az farkla aştı.

Uber hisseleri seans öncesi işlemlerde yüzde 7,31 kayıpla 65,13 dolardan işlem görüyor.

LSEG verilerine göre Uber, önemli bir kârlılık ölçütü olan ikinci çeyrek düzeltilmiş çekirdek kârının 1,45 milyar dolar ile 1,53 milyar dolar arasında olmasını beklerken, orta noktası olan 1,49 milyar dolar analistlerin ortalama tahmini olan 1,47 milyar doların üzerinde geliyor.

Brüt rezervasyonların ya da hizmetlerinden kazanılan toplam dolar değerinin, 40,04 milyar dolar olan beklentilerin altında, 38,75 milyar dolar ila 40,25 milyar dolar aralığında olmasını bekliyor.

CEO Dara Khosrowshahi hazırladığı konuşmasında “Daha geniş büyüme portföyümüz sadece hızlı büyümekle kalmıyor, aynı zamanda ölçekle birlikte karlılığın da arttığını görüyor” dedi.