Warren Buffet, bankacılık krizi için hükümetle temas halinde

Reuters'ın kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Berkshire Hathaway CEO'su milyarder yatırımcı Warren Buffett, ABD'de yaşanan bankacılık krizi nedeniyle Başkan Joe Biden'ın hükümetinden üst düzey yetkililerle görüştü.

Görüşmelerin odağında, Buffett'ın ABD'de bölgesel bankacılık sektörüne yatırım ihtimali olduğu, ayrıca Buffett’in son yaşanan çalkantı nedeniyle bazı tavsiyelerde bulunduğu ifade edildi.

2011 yılında finansal sıkıntılar yaşayan Bank Of America'ya 5 milyar dolar yatırım yaptığı bililen, ayrıca 2008 yılındaki finansal kriz esnasında Goldman Sachs'tan da hisse senedi satın alan Warren Buffet'ın, Amerika'da iflas eden bankalarada yatırım yapması gündemde.