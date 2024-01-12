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Wells Fargo'nun net kârı yükseldi

Wells Fargo'nun dördüncü çeyrekteki net kârı maliyetlerdeki düşüşün etkisiyle arttı.

Haber Merkezi
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Wells Fargo'nun net kârı yükseldi
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ABD'li Wells Fargo'nun net kârı dördüncü çeyrekte maliyetlerin azalmasıyla arttı, fakat banka 2024'teki net faiz gelirinin bir önceki yıla göre yüzde 7 ila yüzde 9 daha düşük olabileceği konusunda uyardı.

Wells Fargo dördüncü çeyrekte 3.45 milyar dolar, yani hisse başına 86 sent kâr açıkladı. Bankanın geçen senenin aynı dönemindeki kârı 3.16 milyar dolar, hisse başına kârı ise 75 sentti.

ABD'de bankalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri artırmasından destek buldu. Piyasa katılımcıları bu yıl faiz indirimi öngörürlerken, bankaların faiz gelirleri azalmaya başlayabilir.

Öte yanda faizlerin düşmesi daha fazla kişiyi kredi almaya teşvik ederek bankaların bir diğer önemli gelir kaynağını artırabilir.

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