● Sigortacılık sektöründe uçtan uca yazılım ürünleri geliştiren ve yeni nesil teknolojik çözümleriyle dijital dönüşüme katkı sunan SFS Yazılım ve Danışmanlık’a yeni CTO. Sigortacılık sektöründe 30 yılı aşkın birikimiyle, müşterilerinin dijital dönüşüm iş ortağı olmayı hedefl eyen SFS Yazılım ve Danışmanlık’ta Saliha Çevik Öksüzoğlu Yazılım Teknolojileri ve Arge’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başladı. Ege Üniversitesi Matematik bölümü lisans mezunu olan Öksüzoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği’nde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Saliha Çevik Öksüzoğlu kariyerine BILDES’de şirket ortağı olarak başladı ve sırası ile Yapı Kredi Sigorta’da Yazılımcı, Sistem Analisti, Proje Yöneticisi, İş Analizi ve Yazılım Geliştirme Müdürü görevlerinde bulundu. Sonrasında Allianz Türkiye’de Yazılım Geliştirme Direktörü (Head of Software Development) olarak görev yaptı. 26 yıllık iş tecrübesine sahip olan Öksüzoğlu kariyeri boyunca özellikle yazılım geliştirme ve dönüşüm projelerinde aktif rol aldı. Yazılım ekiplerinin yönetimi, agile süreçleri, değişim dönüşüm planlama ve yönetimi konusunda tecrübe sahibidir.

● Santa Farma İş Geliştirme Direktörlüğü pozisyonuna Hakan Gürel atandı. 2005 yılından bu yana Türkiye’nin önde gelen ilaç fi rmalarında görev alan Hakan Gürel, Santa Farma İlaç‘a katılmadan önce; 2017-2020 yılları arasında Abdi İbrahim İlaç Sanayi ve Ticaret A.Ş.’de Satış ve Pazarlama’dan Sorumlu İhracat ve Out-licensing Müdürü, 2020 yılından bu yana da Humanis Sağlık A.Ş.’de Strateji, İş Geliştirme ve Uluslararası Pazarlar Direktörü olarak görev yapmaktaydı. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Kimya Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi Mühendislik Yönetimi yüksek lisans mezunu olan Gürel, halen İstanbul Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde doktora yapmaktadır.

● Horoz Lojistik; Uluslararası Kara Taşımacılığı Grup Başkanlığı’na bağlı Marmara Bölge Direktörlüğü pozisyonuna Ayşegül Umar’ı atadı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Bölümü mezunu olan Ayşegül Umar, 22 yılı aşkın bir süredir lojistik sektöründe farklı pozisyonlarda görev yapmış; uluslararası ticaret, satış, pazarlama ve iş geliştirme gibi alanlarda uzmanlaşmış deneyimli bir isim. Daha önceki deneyimlerinde müşteri memnuniyetine önem vererek birçok başarılı projeye imza atmış olan Umar, son olarak Samsung Türkiye’de Kıdemli İş Geliştirme Müdürü olarak görev yapmıştır. Ayşegül Umar’ın daha öncesinde yer aldığı bazı görevler; 06.2000 – 01.2004 tarihleri arasında İlçe Taşımacılık A.Ş.’ de İthalat İhracat Uzmanı, 01.2004 – 09.2008 tarihleri arasında Ran Lojistik Hizmetleri A.Ş. ’ de İthalat Sorumlusu, 09.2008 – 04.2011 tarihleri arasında Ran Lojistik Hizmetleri A.Ş.‘ de Satış Operasyonları Müdürü, 04.2011 – 06.2021 tarihleri arasında Horoz Lojistik Hizmetleri A.Ş.‘ de Satış Pazarlama Müdürü, 06.2021 – 01.2023 tarihleri arasında Samsung Türkiye’ de Kıdemli İş Geliştirme Müdürü görevlerinde bulunmuştur.

● DeFacto’da, marka dönüşüm inisiyatifl erinin tek bir yapıda birleştiği Strateji ve Dönüşüm Ofi si’ne, alanının başarılı ismi Pınar Ayorak genel müdür yardımcısı olarak atandı. Northeastern Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olan Ayorak, iş hayatına 2002 yılında Boston’da yazılım geliştirme uzmanı olarak başladı. 2008’in sonuna dek şirket stratejilerinin teknoloji aracılığıyla hayata geçirildiği pek çok proje çalışmasında görev aldı. 2009’da Amsterdam merkezli Mobiquity Yazılım ve Danışmanlık fi rmasına ‘Proje Lideri’ olarak geçiş yaptı. Buradaki üç yıllık deneyiminin ardından perakende ve fi nans sektöründe danışmanlık yaptı. Ardından Yapı Kredi Bankası’nda organizasyonel dönüşüm, dijital strateji ve süreç mükemmelliği üzerine gerçekleştirdiği projelerle dikkat çekti. 2018 yılında dünyanın önde gelen uluslararası yönetim danışmanlığı fi rması McKinsey Company Türkiye ofi sinde Yönetim Danışmanı olarak çalışmaya başlayan Pınar Ayorak, son olarak Intertech Bilgi Teknoloji ve Pazarlama’da Stratejik Portföy Yönetimi ve Dönüşüm’den sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak çalıştı. Ayorak, bundan sonra da birikim ve tecrübesiyle, DeFacto çatısı altında yeni ve güçlü projelere imza atacak.