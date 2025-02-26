Kayseri Ticaret Odası’nda İŞKUR Destek Programları tanıtıldı

Nitelikli İşgücü Yetiştirme Programı (NİYEP) kapsamında, altı aya kadar teorik ve pratik eğitim, MEB onaylı sertifika, kursiyerlere günlük 850 TL’ye kadar cep harçlığı konusunda İŞKUR yetkilileri tarafından sunum gerçekleştirildi. Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP) kapsamında ise yine İŞKUR yetkilileri tarafından imalat sektöründe faaliyet gösteren işverenlere üç aya kadar prim, vergi ve ücret desteği, 0-66 ay arasında çocuğu olan kadınlara da çocuk bakım desteği konusunda bilgiler içeren sunum yapıldı.

Programın açılışında konuşan Kayseri Ticaret Odası (KTO) Yönetim Kurulu Üyesi Erol Sırıklı, iş gücü piyasasının en önemli unsurlarından biri olan nitelikli iş gücünü konuşmak için bir araya geldikleri belirterek, “İçinde bulunduğumuz çağ, bilgi ve teknoloji ekseninde hızla değişen bir dünya düzeni sunuyor. Küresel rekabet ortamında başarılı olmanın ve sürdürülebilir ekonomik büyümeyi sağlamanın temel unsuru, güçlü bir insan kaynağına sahip olmaktan geçiyor. Artık sadece sermaye ya da fiziki kaynaklar değil, donanımlı, yetkin ve kendini sürekli geliştiren bireyler ülkelerin ve şirketlerin en büyük sermayesi haline geldi. İş dünyamızda nitelikli iş gücü eksikliği her geçen gün artıyor ve büyük bir sorun haline geliyor. Bu noktada, nitelikli iş gücünü artırmak, iş dünyasının rekabet gücünü artırmakla eşdeğer. Dijitalleşme, otomasyon, yapay zeka ve yeşil dönüşüm gibi kavramlar, iş hayatındaki dinamikleri köklü bir şekilde değiştirirken, mesleklerin de evrim geçirmesine neden oluyor. Bugün ihtiyaç duyulan iş gücü, sadece teknik bilgiye sahip olmakla kalmayıp, problem çözme, analitik düşünme, uyum sağlama ve yenilikçi bakış açısına sahip olmayı gerektiriyor. Bu süreçte kamu ve özel sektör işbirliğinin önemi yadsınamaz. İş dünyasının taleplerine uygun insan kaynağını yetiştirmek ve istihdamı artırmak için geliştirilen destek programları, sadece bireylerin kariyerine yön vermekle kalmıyor, aynı zamanda işletmelerin de sürdürülebilir büyümesine katkı sağlıyor” dedi.

“Kadınların işgücüne katılımı kritik öneme sahip”

Özellikle kadın istihdamı konusunda atılan adımların, toplumsal kalkınma açısından büyük bir önem taşıdığını kaydeden Sırıklı, “Kadınların iş gücüne katılım oranının artırılması, sadece ekonomik büyümeye değil, aynı zamanda sosyal adalet ve fırsat eşitliği açısından da kritik bir rol oynuyor. KİPAP ile kadın girişimciliği ve istihdamının teşvik edilmesi, ekonomik hayatta daha güçlü bir kadın varlığının sağlanması hedefleniyor. Diğer yandan, NİYEP ile sanayimizin, hizmet sektörümüzün ve teknoloji alanındaki işletmelerimizin ihtiyaç duyduğu mesleki becerilere sahip iş gücünün yetiştirilmesi amaçlanıyor. İş dünyasının gelişimi için nitelikli insan kaynağı olmazsa olmaz bir gereklilik. Bu programların sağladığı eğitimler ve teşviklerle, sadece bugün değil, geleceğin iş dünyasına da yön verecek bireyler yetiştiriliyor. Bu nedenle düzenlenen bilgilendirme toplantısının, tüm paydaşlarımız için verimli ve yol gösterici olacağına inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Erol Sırıklı’nın ardından kürsüye gelen İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak ise, Kayseri’nin kamu ve özel sektör olmak üzere tüm paydaşlarıyla, iş ve işçiyi bir araya getirme noktasında örnek işbirliklerine imza attıklarını ifade etti.