Ayın yükselenleri

20 yılı aşkın süredir İnsan Kaynakları alanında tecrübesi bulunan Pınar Atacık Bakan, kariyerine 2000 yılında Koç Finans’ta Bütçe ve Raporlama Uzmanı olarak başlamış, ardından Teknosa’da Finans Yöneticisi olarak görev almıştır. Marmara Üniversitesi’nde Örgütsel Davranış yüksek lisansını tamamladıktan sonra ANEL Grup’ta İnsan Kaynakları Uzmanı olarak görev yapmıştır. 2009-2013 yılları arasında Turkcell’de İnsan Kaynakları İş Ortağı olarak çalışan Pınar Bakan, 2013 yılından beri EY Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevini yürütmekteydi. Eylül 2024 Datassist’te CHRO görevinde devam edecek.

20 yılı aşkın süredir kozmetik sektöründe profesyonel hayatını sürdüren Sinem Saraçer Turanlı, kariyerine 2004 yılında L’Oréal Türkiye Lüks Divizyonu çatısında bulunan Lancôme, YSL Beauty, Armani beauty gibi markaların satış, pazarlama, marka yönetimi, CRM, e-ticaret, dijital ve CDMO gibi çeşitli alanlarında sorumluluklar üstlendi ve bu süreçte farklı ekiplere liderlik etti. Kanada’da L’Oréal Lüks Divizyonu bünyesinde bulunan Biotherm ve Lancôme markalarının uluslararası liderlik rollerini üstlendikten sonra, 2022 yılından itibaren L’Oréal Türkiye Dermatolojik Güzellik Genel Müdürü olarak görev aldı. Sinem Saraçer Turanlı aynı zamanda L’Oréal Türkiye’deki çalışma döneminde, L’Oréal Türkiye Ülke Etik Temsilcisi rolünü üstlendi. Lise eğitimini Saint Joseph Fransız Lisesi’nde tamamlayan Sinem Saraçer Turanlı, ardından Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde lisans eğitimi gördü. Sinem Saraçer Turanlı, Sephora Türkiye ekibine liderlik ederek kozmetik ve güzellik sektörünün önde gelen markası Sephora’nın yeni hedefl erine ulaşması üzerine çalışacak.



DİMES Ailesine katılımı öncesi, AYDEM Perakende bünyesinde Kurumsal İletişim Müdürü olarak görev yapan Sanem Anıl, 2003 yılında British American Tobacco (BAT) bünyesinde İletişim ve Regülasyon İşleri Uzmanı olarak başladığı profesyonel kariyerinde Hollanda Yüksek Öğrenim Enstitüsü İletişim ve Kurumsal İlişkiler Müdürü, BP Türkiye Kıdemli İletişim ve Medya İlişkileri Müdürü olarak görev yaptı. Kariyeri boyunca farklı sektörlerden uluslararası ve ulusal şirketlerde iletişim stratejileri, kurumsal ilişkiler süreçleri, sürdürülebilirlik ve kurumsal sosyal sorumluluk odaklı programları, medya ilişkileri yönetimi, kriz iletişimi gibi konularda sorumluluk üstlenen Sanem Anıl, bir dönem Serbest İletişim Danışmanı olarak Novo Nordisk Türkiye’ye Proje Danışmanlığı hizmeti verdi. Alanındaki uzmanlığı ve birikimiyle farklı sektörlerden büyük boyutlu ulusal ve küresel şirketlere değer katan Sanem Anıl, DİMES bünyesinde Kurumsal İletişim, Kurumsal İlişkiler, Regülasyon ve Sürdürülebilirlik gibi konularda sorumluluk üstlenecek. Sanem Anıl, ilgili departmanlar ve danışman iş ortaklarıyla birlikte hazırlanacak paydaş analizleri ve haritaları ışığında, bütünsel iletişim planlarının oluşturulması ve uygulanmasının sağlanmasından, gıda ve diğer sektörel regülasyonlar doğrultusunda kamu kurumları ve STK’larla ilişkilerin yürütülmesinden, sürdürülebilirlik odaklı çalışmalar ve kurumsal sosyal sorumluluk programlarından sorumlu olacak.