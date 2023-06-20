Ayın yükselenleri

Beymen Kurumsal İletişim Direktörlüğü görevine Yeliz Kara atandı. Kariyer yaşamına 2004 yılında Hürriyet gazetesinde başlayan Yeliz Kara, haber muhabirliğinin ardından, ekonomi gazeteciliği alanında uzmanlaştı. 2011 yılından itibaren Koç Holding’in iletişim süreçlerinde görev alan Yeliz Kara, 2015 yılında Koç Holding Kurumsal İletişim ve Dış İlişkiler Direktörlüğü bünyesinde Medya İlişkileri Müdürlüğü’nü üstlenerek; stratejik iletişim, medya ilişkileri ve PR, kriz yönetimi, sosyal medya, kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik projelerinin iletişim süreçlerini yönetti. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olduktan sonra, Marmara Üniversitesi’nde sosyal bilimler alanında yüksek lisans yapan Yeliz Kara, Koç Üniversitesi’nde Executive MBA programını tamamladı. 1 Haziran 2023 itibariyle Beymen Kurumsal İletişim Direktörü olarak atanan Yeliz Kara, Beymen Pazarlama ve İletişim Genel Müdür Yardımcılığı bünyesinde grubun kurumsal ilişkiler, itibar yönetimi, lider iletişimi ve sürdürülebilirlik iletişiminin de aralarında olduğu tüm kurumsal iletişim çalışmalarını yönetecek..

Haleon Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İK Direktörü Gökçe Kulak Oldu. Dünyanın ilk bağımsız tüketici sağlığı şirketi olan ve Sensodyne, Centrum, Otrivin, Advil gibi markaları bünyesinde barındıran Haleon’un Orta Doğu ve Afrika Bölgesi İK Direktörlüğü’ne Gökçe Kulak atandı. Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan Kulak, yüksek lisans eğitimini Amerika’da Minnesota Üniversitesi İnsan Kaynakları ve Endüstriyel İlişkiler alanında tamamladı. 22 yıllık deneyime sahip olan Kulak, İnsan Kaynakları alanında pek çok önemli başarılara imza attı. Kariyerine 2001 yılında Amerika’da Hewitt Associates’te başladı, 2002 yılında Türkiye’de Delphi Otomotiv Sistemlerin’de tüm İK süreçlerinin kurulmasında sorumluluk aldı. 2003 yılı itibarıyla British American Tobacco’ya (BAT) katılarak, Türkiye, Güney Afrika, İtalya ve İngiltere’de İK İş Ortaklığı, Yetenek ve Organizasyonel Gelişim, Ücretlendirme ve Yan Haklar alanlarında yöneticilik rollerini üstlendi. 2014 yılında Londra’da Global İnsan Kaynakları Değişim Projesine stratejik liderlik yaptı. 2017 yılından bu yana aynı şirkette Türkiye ve Kuzey Afrika Bölgesi İK Direktörlüğü görevini yürütmekteydi. Gökçe Kulak yeni görevinde, Haleon Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’ndeki tüm insan kaynakları süreçlerinden ve stratejisinden sorumlu olacak.

DİMES Türkiye Genel Müdürlüğüne, sektörün saygın ve deneyimli ismi Cem Kurt atandı. Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümü mezunu olan Cem Kurt, İş İdaresi (MBA) ve Uluslararası Pazarlama konularında master derecesine sahip. Kariyerinde farklı ulusal ve uluslararası şirketlerde Genel Müdür ve CEO olarak üst düzey sorumluluklar üstlenen Cem Kurt, DİMES Türkiye Genel Müdürü olarak atanmasından önce Doğanay CEO’su olarak görev yapıyordu. Cem Kurt’un geçmiş dönem yönetim görevleri arasında TAMEK CEO’luğu, Danone Süt bünyesinde Atena & Danone Genel Müdürlüğü, Associated British Foods Türkiye Genel Müdürlüğü ve Pınar Süt Üretim Kademelerinde Yöneticilik gibi deneyimler bulunuyor. Cem Kurt, 2015 yılından bu yana MEYED Meyve Suyu Endüstrisi Derneği Yönetim Kurulunda da yer alıyor. Şirketin tüm faaliyetlerinin üst yöneticisi olarak görevini sürdüren DİMES CEO’su Ozan Diren: “Türkiye’ye ait Tedarik Zinciri ve Operasyon Fonksiyonlarını yönetmek üzere DİMES Türkiye Genel Müdürlüğünü oluşturduk. DİMES çatı organizasyonumuz altında bu önemli görevi, Sayın Cem Kurt’un üstlenecek olmasından mutluluk duyuyoruz. Sektörel iş birliklerimiz ve sanayi inisiyatifl erinde yakın mesaimizle çok uzun zamandır tanıdığım Cem Kurt’un, DİMES Türkiye Genel Müdürü olarak şirketimize önemli değerler katacağına inancım sonsuzdur” değerlendirmesinde bulundu.

BNP Paribas Cardif Türkiye’nin İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine Ceren Höbek Semayiş atandı.Hayat Sigortacılığı ve BES alanlarındaki faaliyetleriyle, koruma sigortaları konusunda Türkiye’nin lider sigorta kuruluşları arasında yer alan BNP Paribas Cardif Türkiye’nin İnsan Kaynaklarından sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevine 22.05.2023 itibariyle Ceren Höbek Semayiş atandı. Yeditepe Üniversitesi İşletme bölümünden mezun olan Ceren Höbek Semayiş, iş hayatına 2005 yılında NMT Danışmanlık ve Eğitim Merkezi’nde Danışman olarak başladı. Daha sonraki kariyer hayatına sırasıyla Toyotetsu, Organik Kimya, ERGO Türkiye, Arvato Bertelsmann şirketlerinde devam etti ve son olarak Cigna Türkiye’nin İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü görevini yürüttü. İnsan Kaynaklarının; Ücret Yönetimi, İş Ortaklığı, Kariyer ve Yetenek Yönetimi, Organizasyonel Gelişim, Performans Yönetimi, Öğrenme ve Gelişim gibi alanlarında farklı yöneticilik rollerinde görev almış olan Ceren Höbek Semayiş, İngilizce bilmektedir.