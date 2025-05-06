Ankara’da 'Pulmoner Hipertansiyon' farkındalık sergisi!

Mehmet KAYA/ANKARA

Humanis’in koşulsuz destek sağladığı etkinlikler kapsamında 11 Mayıs 2025 günü sonuna kadar Ankara Büyükşehir Belediyesi Ulus Gençlik Merkezinde (Ulus Gençlik Parkı) Pulmoner Hipertansiyon (PH) hastalarının hikâyelerini anlatan “PULMONER (Yalnızlık) HİPERTANSİYON (Farkındalık)” fotoğraf sergisi düzenlendi. Ayrıca, tıp fakültesi öğrencileri başta olmak üzere Gazi Üniversitesi Rektörlüğü’nde gençlere yönelik, hareketliliği de desteklemek üzere bocce ve bisiklet etkinlikleri desteklendi.

Gençlere yönelik bilgilendirmenin önemi vurgulandı

Nadir hastalıklardan olan ve teşhisinde zorluklar bulunan PH hastalığının KOAH vb. solunum hastalıklarıyla karıştırıldığı vurgulandı. Etkinliklere yönelik yapılan yazılı açıklamada, 5 Mayısın Dünya Pulmoner Hipertansiyon Farkındalık Günü olduğu hatırlatılarak, Akciğer Damar Hastalıkları Araştırma Derneği (ADHAD), Türk Pediatrik Kardiyoloji ve Kalp Cerrahisi Derneği ile Pulmoner Hipertansiyon ve Skleroderma Hasta Derneğinin ortak etkinliklerle özellikle gençlere yönelik bilgilendirmenin önemine dikkat çektiği vurgulandı.

“Pulmoner Hipertansiyon hastaların hayat kalitesini ciddi şekilde düşürüyor"

ADHAD Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serdar Kula, “Pulmoner Hipertansiyon hastaların hayat kalitesini ciddi şekilde düşürüyor ve ölümcül olabiliyor. Bu hastalıkta erken teşhis hayat kurtarıyor.” uyarısında bulundu. Humanis Ticari Operasyonlar Genel Müdürü Yalçın Yaşin, pulmoner hipertansiyonun belirtileri ve tedavileri hakkında toplumsal farkındalığın bu yolda kritik olduğunu belirterek, bu alandaki bilginin artmasını amaçladıklarını söyledi.