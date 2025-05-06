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19 ay sonra İngiltere'de hizmet sektöründe daralma görüldü

İngiltere'de hizmet sektörü aktivitesi nisanda, Ekim 2023'ten beri ilk kez düşüş gösterdi.

Haber Merkezi
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19 ay sonra İngiltere'de hizmet sektöründe daralma görüldü
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İngiltere'de hizmet sektörü aktivitesi nisanda, iş dünyasına yönelik belirsizliklerin etkisiyle Ekim 2023'ten beri ilk kez düşüş gösterdi.

S&P Global, İngiltere'nin nisan ayına ilişkin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) nihai verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede hizmet sektöründeki hareketlilik 17 aylık büyümenin ardından nisanda daraldı. Martta 52,5 olan hizmet PMI, nisanda 49'a geriledi. Böylece, İngiltere'de hizmet PMI Ekim 2023'ten beri ilk kez düştü.

Söz konusu düşüşte küresel ekonomiye yönelik belirsizlikler nedeniyle artan riskler ve harcama kararlarının ertelenmesi etkili oldu.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Tim Moore, verilere ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'de hizmet sektörünün 1,5 yılın ardından ilk kez gerilediğini belirterek, "Özellikle ihracat koşulları zayıf kaldı ve yurt dışından gelen yeni işler Şubat 2021'den bu yana en büyük düşüşü gösterdi." ifadesini kullandı.

Hizmet sektörü firmaları uzun bir küresel ekonomik çalkantı dönemine ve artan durgunluk risklerine hazırlandığını kaydeden Moore, gelecek yıla ilişkin iş beklentilerinin keskin şekilde düştüğüne işaret etti.

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