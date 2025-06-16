  1. Ekonomim
  2. Küresel Ekonomi
  3. New York Fed imalat endeksi haziranda düşüşünü sürdürdü
Takip Et

New York Fed imalat endeksi haziranda düşüşünü sürdürdü

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, haziranda eksi 16 değerine indi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
New York Fed imalat endeksi haziranda düşüşünü sürdürdü
Takip Et

New York Fed'in haziran ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi haziranda 6,8 puan azalışla eksi 16'ya geriledi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 5,9 olması yönündeydi.

Söz konusu dönemde sektör faaliyetlerindeki daralmanın sürdüğüne işaret eden endeks, mayıs ayında da eksi 9,2 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi haziranda 21,2 puan azalarak eksi 14,2'ye, sevkiyat endeksi 10,7 puan azalışla eksi 7,2'ye indi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 23,2 puan artışla 21,2'ye çıktı.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Küresel Ekonomi
Fed'den bağımsızlık sınavı!
Fed'den bağımsızlık sınavı!
Orta Doğu'da gerilim arttı! Enflasyon-resesyon korkuları hortladı
Orta Doğu'da gerilim arttı! Enflasyon-resesyon korkuları hortladı
Rusya'da İran ve İsrail'e tur satışları durduruldu
Rusya'da İran ve İsrail'e tur satışları durduruldu
Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti ilk çeyrekte yüzde 4,1 yükseldi
Avrupa'da saatlik iş gücü maliyeti ilk çeyrekte yüzde 4,1 yükseldi
Finlandiya, büyüme tahminlerini düşürdü
Finlandiya, büyüme tahminlerini düşürdü
Japonya Merkez Bankası'nın adımı yeni yükseltir mi?
Japonya Merkez Bankası'nın adımı yeni yükseltir mi?