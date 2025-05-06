Avrupa’nın hizmet sektörü ayrıştı: Karışık sinyaller veriyor

Almanya'da hizmet PMI, 4 aylık büyümenin ardından nisan ayında yeniden daralmaya işaret etti.

HCOP Satın Alma Yöneticileri hizmet sektörü PMI, nisan ayında mart ayındaki 50,9 puandan 49,0 puana inerek dört aydık ilk kez 50 puan olan başa baş seviyesinin altına düştü.

İlk okumada hizmet PMI 48,8 olarak gerçekleşmişti.

Hizmet sektörü İtalya'da büyüdü, Fransa'da daralmaya devam etti

İtalya'da hizmet sektörü yeni işlerdeki artışın etkisiyle bir önceki aya göre daha hızlı büyüdü.

Fransa'nın hizmet sektörü, yeni siparişlerin keskin bir şekilde düşmesiyle nisan ayında üst üste sekizinci ay daraldı.

HCOB Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) İtalya için mart ayındaki 52.0 seviyesinden Nisan ayında 52.9'a yükselerek 51,4'lük beklentiyi geride bıraktı.

Hamburg Commercial Bank AG Baş Ekonomisti Cyrus de la Rubia, Euro bölgesinin üçüncü büyük ekonomisin İtalya'daki hizmetlerin şu anda "nispeten sağlam bir büyüme" gösterdiğini söyledi.

Anketin yeni iş alt endeksi bir önceki 51.8'den 52.7'ye geldi.

Hamburg Commercial Bank Kıdemli Ekonomisti Jonas Feldhusen, “Nisan ayı Fransız özel sektöründe faaliyetlerin azaldığı bir başka ay oldu. Fransız hizmet sektörü aşağı yönlü bir seyir izlemeye devam ediyor. Nisan ayında ticari faaliyetler, müşteri talebindeki düşüş ve genel olarak daha kötü piyasa koşullarına bağlı olarak yeniden geriledi” dedi.

Devam eden daralmaya rağmen, Fransız hizmet şirketleri 12 aylık görünümle ilgili iyimserlikte hafif bir artış gösterdi, ancak küresel belirsizlikler nedeniyle güven tarihsel ortalamaların altında kaldı.

HCOB'den de la Rubia, "İtalyan özel sektörü, hizmet sektörünün öncülüğünde üç ay üst üste büyürken, imalat üretimi bir yılın ardından küçülmeyi neredeyse durdurdu" dedi.