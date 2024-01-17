Elden anlaşılıyor: Psikopatlığın alameti tespit edildi

Kanada, Quebec'teki Charles-Le Moyne Araştırma Merkezi'nde görevli bilim insanları, psikopatları belirlemek için 'eller'den geçen yeni bir yöntem keşfetti. Bu yeni yönteme göre düşük 2D:4D oranını temsil eden yüzük parmağının işaret parmağından daha uzun olması durumunda insanlar, psikopat ve antisosyal eğilimler ve özelliklere daha çok sahip oluyor.

Araştırma'da psikopat eğilim için "Bu tür davranışlara sahip bireyler sosyal açıdan son derece sorunlu ve sorunlara yol açıyor olsa da, bu tür davranışlar biyolojik olarak kökenli olabilir" ifadeleri kullanıldı.

Araştırma

Journal of Psychiatric Research dergisinde yayınlanan çalışmada, amfetamin kullanım bozukluğu (AUD), antisosyal kişilik bozukluğu (ASPD) ya da her ikisinin de klinik tanısını almış 44 kişi ve 36 sağlıklı kontrol deneği olmak üzere 80 katılımcının elleri incelendi.

Araştırmacılar, katılımcıların sağ ellerinin ayrıntılı taramalarını aldı ve onları Karanlık Üçlü kişilik tiplerini test etmek için tasarlanmış bir test de dahil olmak üzere çeşitli psikolojik değerlendirmelerden geçirdi. Bu testlerden alınan yüksek puanlar, deneğin daha yüksek düzeyde psikopatik ve antisosyal özelliklere sahip olduğunu gösterdi.

Sonuçlar, daha düşük 2D:4D oranı (yüzük parmağının işaret parmağından daha uzun olması) ile antisosyal özellikler ve Karanlık Üçlü kişilik testlerinde daha yüksek puanlar arasında açık bir bağlantı olduğunu ortaya koydu.