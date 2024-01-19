İngiltere'den 'ölümcül salgın' uyarısı: Covid-19'dan daha büyük bir tehdit

İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden, dünyanın önümüzdeki on yıl içinde "mikrop yayan yapay zekânın eliyle bir başka ölümcül salgınla karşı karşıya kalabileceği" uyarısında bulundu.

Oliver Dowden, insanlık için Covid-19'dan daha büyük bir tehdit oluşturabilecek gelecekteki riskler konusunda tüyler ürpertici bir uyarıda bulundu.

Dowden, nükleer tehdit kadar ciddiye alınması gereken ve sayıları giderek artan biyolojik tehlikelerle karşı karşıya olduğumuz konusunda uyarıda bulundu.

Dowden, "Dayanıklılıktan sorumlu bakan olarak, Birleşik Krallık'ın karşı karşıya olduğu tüm tehditlere bakmak zorundayım; sel gibi çok daha alışık olduğumuz tehditlerden... aslında meslekten olmayan birinin daha uç bir uç olduğunu söyleyebileceği nükleer tehdide kadar" dedi.

"Tehditler her geçen gün artıyor"

Biyolojik tehditlerin "her geçen gün arttığını" ve İngiltere'nin "stratejisini geliştirdiğinden emin olması" gerektiğini vurgulayan Dowden, insanların tehlikeli yeni patojenler, yani hastalığa neden olan ve yayan organizmalar açısından artan bir risk altında olduğunu söyledi.

Aynı zamanda "düşman devlet tehditleri ve diğer görülmemiş tehlikeler" konusunda da uyarıda bulunan Dowden, "Biyolojik güvenlik tehditleriyle ilgili olarak yapay zekanın potansiyelini" bir endişe kaynağı olarak dile getirdi.

Dowden ayrıca, tehlikeyi tespit etmenin ve "hızlı bir şekilde" yanıt vermenin hayati önem taşıdığını söyledi.