Ünlü şef "Asla yemeyin" diyerek uyardı: "Restoranlar ve oteller hile yapıyor"

Ekol TV'de Balçiçek İlter'in sunduğu "Balçiçek ile Şimdi" programına konuk olan ünlü şef Ayvaz Akbacak, restoran ve tatil beldelerindeki gıda hilelerini tek tek anlattı.

"Tatil beldelerinde börek yemeyin"

Akbacak, özellikle açık büfe restoranlara gidenleri uyararak, kahvaltıda kalan peynirlerin börek yapımında kullanıldığını söyledi.

"Bir restoranda veya tatil beldesinde kesinlikle börek yemeyin" diyen Akbacak, şu ifadeleri kullandı:

"Kahvaltıdan dönen bütün peynirler mikslendikten sonra börek yapılır. Ben buna 'parmak börek' diyorum. O börek kızartılıp tekrar tekrar servis edilir."

"Makarna yıkanıp mezeye dönüşüyor"

Açık büfelerdeki yiyeceklerin birçoğunun ertesi gün başka bir formatta yeniden sunulduğunu belirten Akbacak, özellikle makarna ve patates gibi yiyeceklerde bu durumun yaygın olduğunu vurguladı:

"Büfede bir gün önce salçalı olarak sunulan makarna, ertesi gün yıkanıp yoğurtlanarak meze haline getiriliyor. Aynı şekilde patatesler de bir gün sıcak olarak servis edilirken, ertesi gün başka bir yemek olarak karşımıza çıkıyor."

Akbacak, bu tarz uygulamaların Türk mutfağının kalitesini düşürdüğünü ve uluslararası gastronomi alanında Türkiye’yi geriye götürdüğünü söyledi.

Dönerde büyük risk: "Ölüme kadar gider"

Döner konusunda da vatandaşları ciddi şekilde uyaran Akbacak, özellikle tavuk döner tüketirken dikkat edilmesi gerektiğini belirtti:

"Döner yiyeceğiniz bir yerde, döner kesilirken alt ve üst kısmına iyi bakın. Dönerin sonuna gelindiğinde, pişmiş etin üzerine çiğ et takıyorlar. Özellikle tavuk dönerde bu durum çok riskli. Allah korusun, ölüme kadar gidebilir!"

Akbacak, kırmızı etin bozulması halinde bazı belirtilerin fark edilebildiğini ancak beyaz ette bozulmanın daha tehlikeli olduğunu belirtti. Ayrıca sirkülasyonu düşük restoranlarda döner yememek gerektiğini vurguladı:

"Eğer bir dönercide sirkülasyon yoksa, adam kesiyor, ya bekletiyor ya da donduruyor. Dondurduğu eti mikrodalgada ısıtıp tekrar servis ediyor. Bu durum, ciddi sağlık problemlerine yol açabilir."

Gıda hilelerine karşı nasıl önlem alınabilir?

Gıda sektöründe yaşanan bu tür hilelerden korunmak için tüketicilerin bilinçli olması gerektiğini belirten Akbacak, şu önerilerde bulundu:

* Sirkülasyonu düşük restoranlarda döner yemeyin.

* Açık büfelerde makarna ve patates gibi yiyecekleri dikkatli seçin.

* Börek gibi içinde peynir bulunan ürünleri tatil beldelerinde tüketmemeye özen gösterin.

* Yiyeceklerin hazırlanma süreçlerini gözlemleyin ve hijyen standartlarını sorgulayın.