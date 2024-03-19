‘150 bin dönüm arazi kentsel dönüşümde rezerv alan olarak kullanılacak’

EKONOMİ / KOCAELİ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kocaeli Ticaret Odası’nın düzenlediği ‘Kocaeli İş Dünyası Buluşması’na katıldı. Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut’un, Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Yönetim Kurulu, Meclis ve Komite Üyeleri ile birlikte ev sahipliği yaptığı programa; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Sayın Mehmet Özhaseki ve Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’un yanı sıra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Hasan Suver, Kocaeli Milletvekilleri: Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Raziye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kocaeli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, Kocaeli Ticaret Odası Meclis Başkanı Hüseyin Gezer, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Gebze Ticaret Odası Başkanı Abdurrahman Aslantaş, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı heyeti, inşaat ve yapı sektöründe faaliyet gösteren iş insanları ile Oda üyeleri katıldı.

Kocaeli’de 150 bin bağımsız bölüm riskli ya da yüksek riskli durumda

Kocaeli iş dünyasının bakanlığın sorumluluğundaki görüş ve taleplerini paylaşan Kocaeli Ticaret Odası Başkanı Necmi Bulut, “Üretmek, ihracat yapmak bizim için ne kadar önemli ise dirençli ve yaşanabilir şehirler inşa etmek de en az o kadar kıymetli. Yaşadığımız tecrübeler gösterdi ki; deprem öncesinde alınacak tedbirler ile deprem sonrasında yapılacakların maliyetlerini düşürebiliriz. Deprem konusunda ülkemiz için risk her zaman var. Artık depreme karşı dirençli şehirler oluşturmanın zamanı geldi ve geçiyor. Geçtiğimiz haftalarda Büyükşehir Belediye Başkanımız tarafından Kocaeli’nin yapı stok envanteri açıklandı. İlimizde 99 yılı öncesi yapılan yaklaşık 150 bin bağımsız bölüm riskli ya da yüksek riskli durumda. Bu bağımsız bölümlerin ortalama 100 metrekare olduğunu düşünürsek 150 milyon metrekare bir alana tekabül etmektedir. Olası bir depremde bu binaların ayakta kalması oldukça zor” dedi.

Bugün için kaba bir hesapla yaklaşık 300 milyar Türk Lirası (10 milyar Dolar) bir kaynağa ihtiyaç duyulmaktadır diyen Bulut, “Deprem olduktan sonra maliyeti en az iki katına çıkacaktır. Bunun da yerel bütçeden gerçekleştirilmesi olanaksız görülmektedir. Merkezi idarenin bütçe ve planlama konularında desteğine ihtiyaç duyulmaktadır. Kentsel dönüşüm yapılma aşamasında kentsel yenileme gerekmektedir. Kentsel yenileme çalışması için Kocaeli’de devletimize ait uygun alanlar bulunmaktadır. Bu alanların gerek planlı gerekse de planı yapılmadan Büyükşehir Belediyemize devredilerek rezerv alan olarak kullanılmasının uygun olacağı kanaatindeyiz” diye konuştu.

“İmalat yapan işyerlerinin şehir dışarısında sektörel olarak kümelendirilmesi kentimizin geleceği için oldukça önemli”

İstanbul Depremi olarak adlandırılan deprem Marmara Denizi içerisinde bulunan fay hatları kaynaklı olacağını vurgulayan Bulut, “Bu nedenle Marmara Denizi’ne kıyısı bulunan tüm illerde hissedilmesi aşikardır. Depremin en fazla İstanbul’u etkileyeceğini düşündüğümüzde: Olası AFAD senaryosunda ilk olarak yardıma gidecek olan iller komşu iller olarak planlanmaktadır. Bu doğrultuda İstanbul’a komşu olan yardıma gitmesi beklenen illerin de aynı İstanbul gibi depreme karşı dirençli hale getirilmesi önem arz etmektedir. Bu hususta şu noktaya dikkat çekmekte fayda var; İstanbul’un Anadolu’ya bağlantısının olduğu tek il Kocaeli’dir. Kentimiz hasar görmesi durumunda kendi sorunlarını çözmeyle uğraşacak ve bu durum İstanbul’a gitmeye çalışan yardımlar için de engel teşkil edecektir. Bu nedenle İstanbul’da alınmaya çalışılan önlemler için verilen teşviklerin aynısının Kocaeli için de uygulanmasının hayati öneme sahip olduğunu düşünüyoruz. Bunlar nedir; Yarısı bizden kampanyası, 0,69 faiz oranı ve buna benzer destekler… Kentsel yenileme kapsamında tüccar ve sanayicilerimiz ile ilgili yeni alanların planlanması önem arz ediyor. İmalat yapan işyerlerinin şehir dışarısında sektörel olarak kümelendirilmesi kentimizin geleceği için oldukça önemlidir. Ayrıca deprem sonrasında barınma ihtiyacının karşılanabilmesi için rezerv alan olarak kullanılmak üzere Karavan Parklarının sayısının artırılması gerektiğini düşünüyoruz” ifadesini kullandı.

Necmi Bulut konuşmasında üyelerin Bakanlığın yetki alanı ile ilgili taleplerini aktardı. İnşaat sektörüyle ilgili müteahhitlerin sınıflandırılması yönetmeliği yayımlandı diyen Bulut, “Ancak bu sınıflandırmanın müteahhitlik mesleğini korumadığını düşünüyoruz. Yeterli ekonomiye ve iş deneyimine sahip olmayan kişilerin sektöre girebilmektedir. Aynı zamanda KDV’den mahsuplaşmak için başka sektörlerden de inşaat sektörüne talep olması sektörü olumsuz etkilemektedir. Sektör mensupları olarak eczacılık, sigortacılık, avukatlık gibi sektörlerde çıkarılan meslek kanunlarının müteahhitlik sektörü içinde çıkarılarak daha açık tanımlamalar yapılması talep edilmektedir. Bir başka husus olarak; yapı denetim sektöründe faaliyet gösteren firmaların efektif hizmet vermesi adına çalışma bölgesi (ilçe bazlı) seçme hakkının verilmesinin uygun olacağı kanaatindeyiz” dedi.

Depreme hazırlık bakanlığın öncelikli çalışma konuları arasında

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, “Son dönemde bizi daha çok meşgul eden daha çok yoran çok önemli iki konumuz var. Birincisi, 6 Şubat ‘ta meydana gelen deprem hadisesi ve onun çıkarmış olduğu hasar. İkincisi de herkesin durmadan söylediği Kuzey Anadolu Fay Hattının üzerinde bir felaketin bizi beklediği. Yani depreme hazırlık. Böyle bir ülkedeyiz. Ve şu an hareketli 500’e yakın fay hattı var. Tespit edilememiş olanlar da olabilir. Ne zaman, hangi ortamda, saat kaçta hangi şiddetle kırılacak ancak tahmin edilebiliyor. Bizim bu gerçekliği bilerek hareket etmek gibi bir mecburiyetimiz var.”

“Kentsel Dönüşüm Başkanlığını kurduk”

Depremle mücadelede kentsel dönüşümün kaçınılmaz olduğunu İfade eden Bakan Özhaseki, “Depreme dirençli hale gelebilmenin tek yolu var o da kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşümden başka çare yok. Bunu mahalle bazlı yapabiliyorsak çok başarılı oluruz, ada bazlı yaparsak daha az başarılı oluruz, bina bazlı yapıyorsak sadece binamızı kurtarmış oluruz. O yüzden kentsel dönüşüm meselesinde çok büyük çabalar içerisindeyiz. Kentsel Dönüşüm Başkanlığını kurduk. Önümüzü kesen ne varsa o yasaların hepsini daha rahatlatıcı ve basitleştirici ve hızlandırıcı bir hale getirdik. Bakanlık, belediye ve vatandaş bir araya gelirse kentsel dönüşüm tıkır tıkır işler. Birisi aksadığında yürümüyor bu işler. Ben Çevre Şehircilik Bakanlığı’nı temsil eden birisi olarak söylüyorum kapımız sonuna kadar açık. Yeter ki kentsel dönüşüm yapsınlar. Elimizde ne kadar imkân varsa arazilerimiz varsa belediye başkanlarımız istediğinde tahsis ederiz. Para veririz, kira yardımında bulunuruz. Bakanlığımızın elemanları emrinizde. Biz açık duyuruda bulunuyoruz yeter ki bu işi yapalım. Devlet kentsel dönüşümü yapabilmek adına her türlü tedbiri alıyor” dedi.

Bakan Özhaseki’nin konuşması sonunda söz alan Başkan Bulut, “Bu çağrınızı Kocaeli’ye 150 bin dönüm bedelsiz rezerv alan sözü olarak kabul ediyoruz Bakanım” sözleri üzerine salonda büyük coşku hakim oldu. Konuşmasını yineleyen Bakan Özhaseki, “Kocaelimiz zaten birinci derecede bu konunun en çok sıkıntısını çeken illerden biri. Ne lazımsa onu yapacağım. Söz veriyorum. Hiç endişeniz olmasın” dedi.

Bakan Özhaseki’nin çalışma ekibiyle toplantı

Konuşmaların akabinde, Bakan Yardımcısı Hasan Suver, TOKİ Başkanı Ömer Bulut, Emlak Konut Genel Müdürü Cengiz Erdem, Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp, Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslan, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürü Hacı Abdullah Uçan, Mekansal Planlama Genel Müdürü Yavuz Erdal Kayapınar, ÇED Genel Müdürü Cihan Tatar, Çevre Yönetimi Genel Müdürü Recep Akdeniz, Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Murat Oral, Milli Emlak Genel Müdür Yardımcısı Fikri Yıldırım, İller Bankası Genel Müdür Yardımcısı Salih Yılmaz’ın katılımıyla çalışma toplantısı gerçekleştirildi. KOTO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Mikail Kayacı ve Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Çuhadar’ın moderasyonunda gerçekleşen toplantıda, Kocaelili iş insanları, sorun, talep ve işletme özelindeki görüşlerini Bakan Özhaseki’nin çalışma ekibiyle paylaştı.