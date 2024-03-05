20. Konya Tarım Fuarı kapılarını açtı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU / KONYA

Tarım, tarımsal mekanizasyon ve tarla teknolojileri alanında önemli bir buluşma noktası olarak dikkat çeken Konya Tarım Fuarı, tarım sektörünün her alanından profesyonelleri, çiftçileri ve teknoloji uzmanlarını bir araya getirerek, sektördeki son gelişmeleri paylaşma fırsatı sunacak. Ziyaretçiler, tarımsal mekanizasyon ekipmanlarını yakından inceleme, tarla teknolojileri hakkında bilgi edinme ve sektördeki yenilikleri keşfetme şansına sahip olacaklar.

Fuarın ev sahiplerinden Tümosan Motorlu Sanayi ve Traktör A.Ş’nin Pazarlama Müdürü Onur Koca, geçtiğimiz yıla göre daha etkin bir fuar olmasını beklediklerini ifade ederek. "Tarımsal alanda ve Ar-Ge alanında iki stantla katılım sağladığımız fuarda ürünlerimizi sergiliyoruz. Bu yıl yeni ürünlerimizi de ziyaretçilerimizle buluşturuyoruz" şeklinde konuştu. Tümosan'ın Türkiye'nin en büyük üretim tesisine sahip olduğunu belirten Koca, "Sadece montaj değil, üretim anlamında da ülkemize katma değer getiriyoruz. Hedefimiz ürettiğimiz ürünleri önce Anadolu, sonra da Dünya ile buluşturmak" dedi.

Fuar katılımcılarından Badıllı Tarım Makineleri Yurtiçi Satış Müdürü Gökay Onar, fuarın başlangıcında yaptığı açıklamada, "Badıllı Tarım Makineleri olarak 40 yıldır tarım sektöründeyiz ve her yıl sektörün en etkili fuarlarından biri olan Konya Tarım Fuarı’na katılım sağlıyoruz. Bu yıl da burada hem yurtiçi hem de yurtdışı pazarda yeni müşterilere ulaşarak satışlarımızı artırmak istiyoruz" dedi. Fuara katılan bir diğer firma olan Öznalcılar Otomotiv’in Satış Müdürü İbrahim Ceylan da Türkiye'nin en büyük tarım fuarında beklentilerinin yüksek olduğunu belirterek, "2023 yılında tedarik krizi yaşanmıştı ancak bu yıl tedarikle alakalı problem kalmadı. Güncel stoklarımızla hemen teslim aşamasına geçtik. Tüm çiftçilerimizi de standımıza bekliyoruz" diye konuştu.

Tarımda verimliliği artırmak ve üretkenliği maksimize etmek için sunulan yenilikçi çözümleri gözler önüne serecek ve tarımda kullanılan son teknoloji mekanizasyon sistemlerini sergileyerek tarımın geleceğine ışık tutacak Konya Tarım Fuarı, TÜYAP Konya Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini bekliyor.