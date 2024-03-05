Nak Kablo, araç şarj kablosu üretimine başladı

NİHAT DELİBAŞI / DENİZLİ

Otomotiv endüstrisinin global üreticileriyle görüşmelerinde son aşamaya gelen Nak Kablo, ihracatta önceliği başta Almanya olmak üzere Avrupa ülkelerine verecek. Nak Kablo Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Alper Kabukçu, “Anlık bir işimiz yok. Geçen 50 senede bu işi yaptık. Önümüzdeki 50 senede bu işi yapacağız” dedi.

İki yıllık ar- ge çalışmaları sonunda araç şarj kablosu üretimine başlayan Nak Kablo, ulaştığı ürün ve pazar çeşitliliği ile yola kayıpsız devam ediyor. Yenilenebilir enerji kablolarının sadece güneşten elektrik üretmekle ilgili olmadığını hatırlatan Nak Kablo Yönetim Kurulu Üyesi Nuri Alper Kabukçu, “Karbon ayak izini azaltmada araçların elektrikle çalışmasını sağlamak için enerji naklini sağlayan kablo çok önemli. Kullanılan plastiğin özelliğinin yanı sıra yine ultraviyole ışınlara dayanıklı, uzun süre dayanımlı, esnekliği yüksek, ekstrüzyon aşamasının farklı olduğu üründe bu süreçlere yönelik yatırımlarımız oldu. Sonuçta araç şarj kablosunda uluslararası belgelendirmelere sahip Türkiye’de ilk üretici firma olduk. Araç şarj kablolarında dünyanın her noktasında. Amacımız her zaman ihracat. Birçok Avrupa markası, otomotiv devi ile de görüşme halindeyiz. Öncelik Almanya olmak üzere tüm Avrupa ülkelerine ihracat” dedi.

Maliyetleri düşürerek rekabet mümkün değil

Küresel pazarda maliyetleri düşürerek rekabet etme şansı olmadığını vurgulayan Kabukçu, “Maliyet açısından bizden çok daha avantajlı rakiplerimiz var. Yapmamız gereken inovatif, nitelikli, katma değeri yüksek ürün üretmek. Şirket olarak bu anlayışı benimseyerek yolumuza devam ediyoruz” dedi. Hedef ve beklentilere uygun bir şekilde yola devam ettiklerini dile getiren Kabukçu, “Firma olarak bizim özelimizde herşey yolunda. Çünkü yelpazemiz çok geniş, Ortadoğu’dan Afrika’ya Amerika kıtası, Avrupa ülkelerinin tamamında Nak Kablo var. Geçmişteki markalaşma sürecimiz olmasa bugün onun dezavantajlarını yaşayabilirdik. Markalaşmanın, kaliteli ürünün, standartların yüksek olmasının meyvesini topluyoruz” diye konuştu.

Piyasanın büyümesi lazım

Yurtiçi ve dışı piyasalarda yaşanan sıkıntıları değerlendiren Kabukçu şunları söyledi, “Piyasada belli bir sıkıntı var. Şöyle ki GES yatırımı olmalı ki solar kablo talebi devam etsin. GES ve diğer konularda büyük projeler çoğaldı. KOBİ’ler yatırım yapmıyor. Yani bir tekstil firması GES yatırımı yapamıyor. Yatırımlar büyükler odaklı. Bu piyasa açısından iyi bir şey değil, demek ki yatırım planlayan KOBİ finansa erişemiyor. Reel sektör, piyasa finansa erişirse yatırım yapacak, sonuçta bu kabloyu kullanacak. Piyasada yatırımı hakim kılacak finans modellerine ihtiyaç var. Bizim özelimizde geçen sene yaptığımız işi yapıyoruz. Bunu da pazarımız genişliği sayesinde gerçekleştiriyoruz. Bu tarz durgunluklar, hareketlenmeler hep oldu, olmaya da devam edecek. Nak Kablo olarak bizim anlık bir işimiz yok. Geçen 50 senede de bu işi yaptık. Önümüzdeki 50 senede de bu işi yapacağız.”