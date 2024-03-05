Kalkaplıoğlu: Yılda 6,5 milyar dolar yem hammaddesi ithalatı yapıyoruz

NURETTİN BAKİ / İZMİR

Karma yem üretiminde Türkiye’nin 28 milyon tonla dünyada 7’nci, Avrupa’da 1’inci sırada yer aldığını kaydeden Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) 11’inci Grup Yem ve Diğer Gıda Maddeleri Sanayi Meslek Komitesi Üyesi Nedim Kalpaklıoğlu, sektörün üretim yapmak için yılda 6,5 milyar dolarlık hammadde ithalatı yaptığının belirterek, “Sektörün yıllık cirosu ise toplam 11,5 milyar dolar” dedi.

Nedim Kalpaklıoğlu, EBSO 11. Grup Yem ve Diğer Gıda Maddeleri Sanayi Meslek Komitesi’nin bünyesinde 11 alt sektörün bulunduğunu, bunların ikisinin önem arz ettiğini belirterek, “Bunlardan biri yem sanayi, diğeri de arıcılık ve bal üretimi. Karma yem sanayi çevreyi korur, bitkisel üretimde devamlılığı sağlar, üreticileri eğitir, verimliliği artırır ve hayvancılığı destekler. Üretimde toplam 188 milyon ton ile Çin ilk sırada ve onu 177 milyon ton ile ABD takip ediyor. Biz Türkiye olarak 28 milyon ton ile dünyada yedinciyiz, ama Avrupa ülkeleri içinde birinci sıradayız. Üretimimizin 10,6 milyon tonunu kanatlı yemler, 15 milyon tonunu büyük ve küçükbaş yemler, 1,5 milyon tonunu da diğerleri oluşturuyor. Burada tabi ki en büyük sektör büyük ve küçükbaş hayvan yemleri sektörü. Ülkemizde yüzde 80’i küçük kapasiteli olmak üzere toplam 560 tane yem fabrikası var. Fakat çoğunluğu küçük olduğu için çok rantabl çalışmıyorlar. Sektörün yıllık cirosu toplam 11,5 milyar dolar” ifadelerine yer verdi.

Sektörün sorunlarının başında iklim değişikliği, kıt kaynaklar, atıklar, uluslararası anlaşmazlıklar, göçler ve algı yönetimi olarak sıralayan Kalpaklıoğlu, “Bunun yanında yem ham maddeleri ithalatı ise toplam 6,5 milyar dolar, yani biz bu yemleri üretebilmek için 6,5 milyar dolar hammadde ithalatı yapıyoruz” diye konuştu.

“Bal üretiminde Türkiye, dünyada 2’nci sırada yer alıyor”

Arıcılık sektörü hakkında da bilgi veren Kalkaplıoğlu, “Arıcılık, Türkiye’de yaklaşık 1 milyar dolar cirosu olan bir sektör. Balın yanı sıra propolis, arı sütü ve arı zehri de yan ürünler arasında yer alıyor. Dünyadaki yaklaşık 1,8 milyon ton bal üretiminin 473 bin tonunu Çin üretiyor, Türkiye olarak biz ise 96 bin ton üretim ile ikinci sıradayız. Ülkemizde bu alanda yaklaşık 90 bin işletme var; bunların tamamına yakını aile firmaları. 9 milyona yakın kovanımız var. Fakat verimliliğimiz çok düşük” dedi.