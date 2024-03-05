Kocasinan’dan 48 köyde kalkınma hamlesi

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, özel bir otelin konferans salonunda Proje Tanıtım Programı gerçekleştirdi. Çalışmalarını çözüm, proje ve insan odaklı olarak 3 ana prensipte şekillendirdiklerini belirten Ahmet Çolakbayrakdar, projelerini de çevre, hizmet ve icraat, sosyal belediyecilik, kültür, sanat ve spor, güvenli ve dirençli şehirler, vizyoner ve katılımcı belediyecilik olarak 7 ana başlıkta anlattı.

Kayseri’nin merkez ilçeleri içinde zirai alanların büyüklüğü ve faaliyetleri ile ayrışan Kocasinan Belediyesine bağlı 48 köy olduğunu belirten Çolakbayrakdar, “Bilim, sanat, spor faaliyetleri ile Türkiye’de adı duyulan az sayıda belediye arasındayız. Ayrıca kentimizin sanayi ve ticari alt yapısına, iş insanlarına yönelik önemli hizmetleri hayata geçiriyoruz. Ancak yeni dönem için en önemli projemiz ‘Köyümde Hayat Var’ projesi olacak. 48 köyümüz için kalkınma hamlesi başlatıyoruz. Tarımın stratejik öneminin ve köylerimizi kalkındırmamız gerektiğinin farkındayız. Tarım yapmak isteyen ve 35 yaşını geçmemiş gençlerimize eğitim ve üretim noktasında destek vereceğiz. Vatandaşlarımızı köylerine dönmeye teşvik edecek birbirinden önemli adımları hayata geçireceğiz” dedi.

3,5 milyon metrekarelik orman kazandıracak

5 yıl içinde 1,5 milyon metrekare alanı kapsayan, yaklaşık 200 noktada park yapmayı hedeflediklerini aktaran Çolakbayrakdar, ağaçlandırma çalışmaları ile de 3,5 milyon metrekare orman alanını ilçeye kazandıracaklarını söyledi. 120 bin metrekare ve 70 bin metrekarelik iki ayrı kent park, çocuklara trafik eğitim parkı ve mesire alanları da Çolakbayrakdar’ın üzerinde durduğu başlıklar arasında yer aldı. Geride kalan 5 yılda 1322 kilometre yol yaptıklarını ve yeni dönemde de 1000 kilometre daha yol yapacaklarını söyleyen Çolakbayrakdar, Kocasinan Belediyesi bünyesinde yer alan Asfalt Plenti, Agrega Üretim Tesisi ile sahip olduğu önemli iş makinaları sayesinde kendi kendine yeten bir belediye olduğunu belirtti. Çolakbayrakdar, ayrıca ilçede trafiği rahatlatacak projelerini de açıkladı.

Kentsel dönüşümde 3059 aileye evleri verildi

Sosyal yardımlaşmayla ilgili projelere devam edeceklerini de aktaran Çolakbayrakdar, bugüne kadar Dost Mağaza ve Dost Market ile 1800’den fazla aileye ulaştıklarını belirterek, mevcut projelere yenilerini ekleyerek yeni dönemde de ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmaya devam edeceklerini söyledi. Sosyal yardımlar dışında kültür, sanat, spor faaliyetleri noktasında hayata geçecek projeleri anlattı. Ayrıca ilçenin tarihi dokusunu ayağa kaldıran ve çeşitli etkinlikler için halkın kullanımına kazandırılacak projelerden bahsetti. Güvenli ve dirençli bir ilçe olma kapsamında kentsel dönüşüm çalışmalarının devam edeceğini de söyledi. Bugüne kadar 3059 aileye kentsel dönüşüm kapsamında evlerini kazandırdıklarını aktaran Çolakbayrakdar, yeni dönemde de Argıncık Bölgesinin kentsel dönüşümünün başlayacağını açıkladı.