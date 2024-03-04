307 balıkçıya Kocaeli Büyükşehir’den 4,5 milyon TL’lik destek

Ekonomi-Kocaeli

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, bir yandan Marmara ve Karadeniz’in temizliği için çalışmalar yürütürken diğer yandan da balıkçılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor. Denizlere balık çeşitleri bırakan Büyükşehir, küçük ölçekli balıkçılığın geliştirilmesi için de desteklerine devam ediyor. Bu kapsamda SEKA Deniz Düğün Salonu’nda tekne bakım malzemesi dağıtım programı düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın katıldığı programda 307 balıkçıya hazırlanan paketler teslim edildi. Programa Başkan Büyükakın’ın yanı sıra Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, Kocaeli Su Ürünleri Kooperatifleri Birlik Başkanı Ali Sarı, Tarım İl Müdürü Levent Küçük, balıkçılar ve aileleri katıldı.

Tahir Büyükakın, “Sizlerle bu üçüncü buluşmamız. Çam sakızı çoban armağanı derler ya biz de bu programla bir nebzede olsa sizlere destek olmak, yanınızda olduğumuzu göstermek için böyle bir program gerçekleştiriyoruz. Yaptığımız destek toplamda 4 buçuk milyon lira. Baktığınız zaman büyük bir tutar değil ama yanınızda olduğumuzu göstermek için önemli bir çalışma. Ama size yapacağımız en büyük destek denize yönelik yaptığımız çalışmalar. Denizde musilaj varsa oraya ağ atmak mümkün değil onu çekmek de mümkün değil. Asıl faaliyetimizin denizi temiz tutmak olduğunu hiç unutmamamız gerek” dedi.

“23 arıtma tesisinin elektrik masrafı 600 milyon TL”

Kocaeli genelinde 23 arıtma tesisiyle İzmit Körfezi’ne bir damla kirli su bırakmadıklarını söyleyen Büyükakın, “Bu tesislerde elektrik masrafı 600 milyon lira. Çok önemli bir elektrik sarfiyatı var. Azot ve fosfor musilaj dediğimiz mikro organizmaların gelişimini sağlıyor. Atık su tesislerini çalıştırmak gerekiyor önlemek için. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz” şeklinde konuştu. Dip çamuru temizleme projesi hakkında konuşan Başkan Büyükakın, “Çamur temizleme faaliyeti de büyük bir gayretle devam ediyor. Türkiye’de bir ilki başlattık. Toplamda 120 milyon dolar tutacak projenin yükünün altına girdik. Bir tarafta Cumhurbaşkanlığı bir tarafta Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bir tarafta da Büyükşehir var. Dünyadaki önemli çevre projelerinden biridir. İncelemeye geldiler. Fethiye ve Marmaris’te de benzer çalışma yapılacak. Benzer şekilde İzmir’de de yapılacağını düşünüyorum. Denizlerin temizliği oksijen seviyesinin yükselmesi ve eko sistemin büyümesi için son derece önemli” diye konuştu.

Yapılan çalışmalara yönelik eleştirileri de değerlendiren Büyükakın, “Çamur atmak için akla ziyan açıklamalar yapılıyor. Mahkemeye giderek durdurmaya çalışıyorlar. Oradaki çalışmaları aksatmak için her türlü yolu deniyorlar. Denizdeki hassasiyeti düşünen bir belediyenin ormanlara zarar vermesi düşünülemez. Üniversitemizle beraber çalışıyoruz. Dip çamuruyla neler yapılabilir onun yollarını arıyoruz. O çamurlar sonsuza kadar orada durmayacak ve üretime dahil edilerek geri kazanımı sağlanacak. Çevre hassasiyetimizin ne kadar yüksek olduğunu buradan da anlayabilirsiniz. İnsanların aklında şüphe oluşturuyorlar. Memleketin hayrına olan işlerin desteklenmesi lazım” şeklinde konuştu.

“Körfezin temizliği, balık görünürlüğünü artırıyor”

Birlik başkanı Sarı ise “Yine güzel bir gündeyiz. Büyükşehir Belediyemize yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Bu yıl üçüncüsünü yapıyoruz ve bu bizim balıkçımız için çok önemli. Körfezin temizliği başladı bu da balık görünürlüğünü artırıyor. Güzel balıklar çıkmaya başladı. Vatandaşa sunuyoruz bunu. Başkanımıza bu konuda yaptığı hizmetler için teşekkür ediyoruz” dedi. Diğer yandan Büyükşehir bünyesinde gelenek halini almış olan ‘Küçük Ölçekli Balıkçılığın Desteklenmesi Projesi’nde içinde epoksi boya, son kat boya, onarım macunu, tulum ve Türk Bayrağı ve çizme bulunan yardım kutuları dağıtıldı. Bu yıl da dahil olmak üzere toplam 896 adet kutu sahiplerine ulaştırıldı. Büyükşehir, Karadeniz ve Marmara’da yaptığı kontrol ve temizlik çalışmalarının yanında balık tür ve çeşitliliğinin zenginleştirilmesi için ‘İzmit Körfezi Balıklandırma’ çalışmalarını yürütüyor.

“Atıksu arıtma tesisleri ile sıvı kirleticilere müdahale ediliyor”

Diğer yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, gelecek nesillerin emaneti olan denizleri daha temiz, yüzülebilir ve deniz canlılarının yaşayabileceği kaliteye ulaştırmak için soluksuz çalışıyor. Atıksu arıtma tesisleri ile sıvı kirleticilere müdahale ediliyor. Denizleri korumak için deniz uçağı ve kontrol tekneleriyle, İzmit Körfezi’ne giren gemilerin havadan ve karadan denetimi gerçekleştiriliyor. Bunun yanında atık alım gemileriyle söz konusu gemilerden atık alımı günlük olarak gerçekleştiriliyor. Yerel gemilerin ‘Mavi Kart’ uygulamasının takibi de yapılıyor. Deniz süpürgeleri ve amfibi araçları ile yüzer haldeki deniz çöplerine karşı mücadele aralıksız devam ediyor. Kıyı ve sahil kesimlerinde oluşan geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye geri kazandıran Büyükşehir her daim görevinin başında. Diğer yandan İzmit Körfezini adeta bir akvaryuma çevirecek olan ‘Dip Çamuru Temizliği Projesi’ devam ediyor.