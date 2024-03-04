Barankale Alüminyum’un hedefi ISO 500

MAHİR SOLMAZ/DİYARBAKIR

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi’nde alüminyum aksesuar ve alüminyum tüp üreten, yüksek basınçlı alüminyum döküm, plastik enjeksiyon, alüminyum imalatı ve alüminyum montaj işlemlerini gerçekleştiren Barankale Alüminyum, gelecek dönem hedefini Türkiye’nin En büyük 500 Sanayi Kuruluşu (ISO ilk 500) olarak belirledi. 2012 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Bölümü’nden mezun olduktan sonra Diyarbakır'a dönüp alüminyum firmasında çalışmaya başladığını ve sektöre de böyle adım attığını belirten Barankale Alüminyum Yönetim Kurulu Başkanı Ali Baran, yaklaşık 5 yıl bu firmada tecrübe kazandıktan sonra üretim müdürlüğü görevinden ayrılarak kendi işini kurduğunu söyledi.

Küçük bir işletmeyi devasa üreticiye dönüştürdü

Yönetici olarak çalıştığı dönemde, üretimin bütün aşamalarında görev aldığını aktaran Ali Baran, bu tecrübenin kendisine önemli katkılar sağladığının altını çizdi. Alüminyum aksesuarları üretimi yapma hedefiyle sektörü girdiklerini sözlerine ekleyen Baran, “Bu alanda en yoğun pazarın Konya'da olduğunu bildiğim için buraya taşındım. 2017 Aralık ayında Barankale’yi kurdum. Konya'da, alüminyum aksesuarları üreten küçük bir işletmeyi devir aldım. O güne kadar edindiğim bütün sektörel deneyimlerim ile o küçük işletmeyi bugün Türkiye'nin en hızlı büyüyen şirketleri arasına girecek hale getirdim. Kapasitemi her yıl iki kat artırdım” dedi.

İstihdamı artırmak için fabrikayı Diyarbakır’a taşıdı

2021 yılının Ocak ayında Diyarbakır'ın istihdam ve üretim ihtiyacı olduğunu bildiği için fabrikayı Diyarbakır'a taşıma kararı aldığını ifade eden Ali Baran, “Bugün dünyanın birçok ülkesine ürün gönderiyorum. Üretimimin yüzde 90’ını ihraç ediyorum. Yılda en az iki kat büyümeyi hedefliyorum. Diyarbakır OSB 5'nci etapta yeni bir yatırım yapacağım. 25 bin metrekaresi kapalı, toplam 75 bin metrekare alana kurulacak bu tesisim ile hem ürün yelpazemi genişleteceğim hem de kapasitemi artıracağım. Bu sayede 145 olan istihdamımı da 310'a çıkaracağım” şeklinde konuştu. Yeni tesis ile birlikte bütün rakamlarının artacağının altını çizen Ali Baran, hedeflerinin Diyarbakır'ı devler liginde temsil etmek olduğunu vurguladı.