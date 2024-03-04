Molino Makina, Food City Complex Projesi ile ödül aldı

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Konya İkinci Organize Sanayi Bölgesi'nde 54 bin metrekare alanda, anahtar teslimi un, irmik, yem fabrikaları, gıda işleme tesisleri ve gıda şehirleri kurulumunu gerçekleştiren Molino Makina, Ar-Ge ve inovasyona yaptığı yatırımlarla sektöründeki yeniliklere öncülük etmeye devam ediyor. Son olarak Food City Complex Projesi ile ödül alan Molino Makine, sektördeki liderliğini bir kez daha kanıtladı. Proje, geniş kapsamıyla ve sektöre getirdiği katkılarla dikkat çekiyor.

Maliyetler düşerken kalite artıyor

Food City Complex - Gıda Şehri Projesi’nin amacı; tahıl ve türevi ürünlerin hepsinin bir araya toplanarak, kümeleşmiş üretime olanak sağlamak. Bilindiği gibi hububat ve unlu mamuller denildiği zaman mutlaka hammadde olarak un, irmik, kepek gibi nihai ürünler ile bunların yan ürünleri akla geliyor. Bu minvalde bir un fabrikası, bu kompleks içinde ana unsur ve hammadde üreticisi olup, çevresinde kurulacak olan makarna, bisküvi, gofret gibi unlu mamuller üreten tüm entegre tesislerin de amiri konumunda. Entegre olmayan tesislerde, dış kaynaklardan tedarikle üretim yapıldığı için hammadde, lojistik, verimlilik, enerji ve güvenlik maliyeti gibi dezavantajlar ortaya çıkıyor. Ayrıca kalite kriterlerinin tam olarak kontrol altına alınamaması da bir diğer dezavantaj. Food City Complex - Gıda Şehri Projesi, kompleksli özel yazılımı ile gelişmiş bir ağ içerisinde tüm bu dezavantajların önüne geçiyor. Proje istenildiği zaman gerekli aplikasyonlarla hem bilgisayar hem de akıllı telefonlar ile dijitalleşmeye de ayak uyduruyor.

Ülke ekonomisine katkı sağlıyor

İlk projesini 1996 yılında Konya’da kurulan Kombassan Holding Gıda Şehri ile hayata geçiren Molino Makina, Cezayir, Uganda ve Etiyopya gibi Afrika ülkelerinde de çeşitli projelere devam ediyor. İsim hakkı ve patenti Molino Makina’ye ait olan Gıda Şehri Projesi, ihraç edilebilirliği sayesinde, ülke ekonomisine ciddi katkılar sağlayacak potansiyele sahip olmasından dolayı, ülke imajının yurt dışında yükseltilmesi ve teknoloji transferi gerçekleştirilmesiyle Türkiye için ayrı bir gurur kaynağı konumunda.