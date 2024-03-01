AB’ye üye ülkelerin büyükelçileri Kayseri’ye geliyor

KAYSERİ / EKONOMİ

AB ve Türkiye Ekonomik İlişkilerimizin Geleceği Yeşil Dönüşümü ve Dijitalleşme için AB’nin Destekleri konulu panelin düzenleneceği programda Kayseri Yatırım Fırsatları da konuşulacak.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) Başkanı Ömer Gülsoy programla ilgili yaptığı açıklamada, “Kayseri Ticaret Odası ev sahipliğinde, Avrupa Birliği Kayseri İş Forumu 2024 Programımızı 4 Mart 2024 tarihinde M. Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonunda gerçekleştireceğiz. Açılış konuşmaları ile başlayacak programda AB ve Türkiye Ekonomik İlişkilerimizin Geleceği Yeşil Dönüşümü ve Dijitalleşme için AB’nin Destekleri konulu panel yapacağız. Panelimize Dış işleri Bakan Yardımcısı AB Başkanı Mehmet Kemal Bozay, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız M. Rıfat Hisarcıklıoğlu ile AK Parti Kayseri Milletvekili, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Üyesi Murat Cahid Cıngı konuşmacı olarak katılacak. AB'ye üye 18 ülkenin Büyükelçilerini de programımızda konuk edeceğiz. Panelimizde Kayseri Protokolümüz de yer alacaklar. Dış işleri Bakan Yardımcımız, TOBB Başkanımız ve AB’ye üye ülkelerin büyükelçilerini 2 gün boyunca Kayseri’de misafir edeceğiz” dedi.